L’Agence régionale de santé a apporté quelques précisions samedi 9 janvier concernant le cluster familial localisé à Marseille et dont l’un des porteurs positifs est touché par le variant britannique du Covid-19. L’ARS explique qu’il s’agit à ce stade d’un cas identifié autour duquel 45 cas contact ont été testés, 23 étant reconnus positifs. Pour ces dernières, « des analyses sont actuellement en cours pour déterminer s’il s’agit de la variante du Covid-19 issue du Royaume-Uni.»

La personne porteuse de la souche britannique du virus, la forme la plus virulente qui obligé le Royaume-Uni a précipité un reconfinement total du pays depuis le mercredi 6 janvier, a effectué un test RT-PCR le 31 décembre. L’analyse de l’IHU Méditerranée Infection, dirigé par le professeur Didier Raoult a mis en évidence qu’il s’agissait de la variante du Covid-19 issue du Royaume-Uni.

Variant britannique à Marseille : recherche d’autres éventuels cas contacts

La personne concernée fait partie d’une famille française de cinq personnes résidant au Royaume-Uni et ayant séjourné en France durant les congés de find d’année précise l’ARS Provence Alpes Côte d’Azur. L’autorité sanitaire affirme qu’elle « est actuellement en contact avec les personnes en isoolement et poursuit ses investigations pour identifier d’autres éventuels cas contacts et permettre de les dépister. »



L’ARS dirigée par Philippe de Mester promet des informations complémentaires sur ce variant britannique du virus à Marseille lundi 11 janvier. Samedi 9 janvier, le préfet Christophe Mirmand a décidé de placer les Bouches-du-Rhône sous couvre-feu à partir de 18h pour une durée d’au moins quinze jours.

