La Ville de Martigues veut aller plus loin que les coronapistes. Elle vient de lancer une consultation des habitants pour participer aux « futurs aménagements de déplacements doux et de partage de l’espace public ». Après la réalisation de pistes cyclables temporaires sur quatre kilomètres de juin à octobre 2020, la mairie conduite par le communiste Gaby Charroux met en place un questionnaire disponible sur le site de la ville pour sonder les utilisateurs jusqu’au 20 février 2021.

Le maire de Martigues Gaby Charroux en vélo lors de la journée en roue libre en 2019 (Crédit : Association Les vélos des étangs. DR)

Les pistes provisoires (pointillé vert) sont concentrées dans le centre-ville.

Le projet « Vélo Expérience » complète les 80 kilomètres déjà disponibles selon la mairie. Les projets de coronapistes lancés dans le silloage du déconfinement du printemps dernier visaient désengorger les transports en commun qui intensifient les contacts et par conséquence les contaminations de la Covid-19. Plusieurs pistes ont été aménagées à Martigues « sur des voies dédiées aux voitures, aux stationnements et aux piétons et identifiés comme permettant la circulation des vélos » observe un communiqué de la Ville de Martigues.

Coronapistes à Martigues : une fréquentation doublée

En quatre mois, « la fréquentation des vélos a été multipliée par 1,5 à 2 » selon les comptages de la ville. Fin juillet, la municipalité a déjà récolté des retours d’habitants qui révèlent la réalité du terrain. Le point négatif est « la présence des piétons et des cyclistes sur la mêmes espaces. » Ces conflits d’usage peuvent être source de tension. Le point positif concerne les séparateurs qui mis entre les chaussées apportent de la sécurité aux cyclistes.

Pour la Ville de Martigues, l’expérimentation des projets à travers les coronapistes, suivie d’une consultation des principaux utilitaires est nécessaire pour la pérennisation des infrastructures couteuses. Le modèle de gestion du projet pourrait être un exemple pour les villes alentours comme Aix et Marseille.

