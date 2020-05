Dimanche 17 mai, on compte 16 312 cas en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, selon l’ARS Paca, soit 25 de plus depuis la veille. Les données hospitalières restent pour l’instant stables avec 1128 personnes hospitalisées ce dimanche 17 mai, contre 1127 le samedi 16 mai. 121 personnes sont atteintes d’une forme sévère du covid-19 et se trouvent actuellement en réanimation. Enfin, on déplore à ce jour 840 décès dans la région.

En France, le nombre total de cas confirmés de covid-19 culmine à 142 411 cas. 19 361 personnes sont hospitalisées (-71 en un jour) et 2087 sont en réanimation (-45), avec 24 nouvelles admissions ce dimanche. En effet, la baisse observée concerne le nombre de lit occupés par des malades du covid-19 à l’hôpital et résulte d’un nombre de sorties de l’hôpital supérieur au nombre d’entrées.

Par ailleurs, on constate une recrudescence de décès ces dernières vingt quatre heures, avec 483 décès de plus au compteur, dont 429 en ehpad. Cette hausse conséquente s’expliquerait, selon la direction générale de la santé, par un rattrapage de données non récoltées ce week-end. Concernant les décès liés au covid-19, la France a passé ce week-end le cap des 28 000 décès depuis le début de l’épidémie, en additionnant le nombre de décès à l’hôpital (17 466) et en ehpad (10 642). Ce chiffre n’englobe cependant pas le nombre de décès à domicile.

Alors que la France entame sa deuxième semaine de déconfinement, 25 nouveaux foyers de contamination au covid-19 ont été détectés sur le territoire national, a annoncé le ministre de la santé Olivier Véran dans le Journal du Dimanche : un dans un abattoir dans le Loiret, un autre dans un abattoir en Bretagne, trois foyers en Île-de-France, trois dans la région Occitanie, deux dans le Grand Est, les Hauts-de-France et la Bourgogne Franche-Comté, deux en Bretagne et deux en Nouvelle Aquitaine. Enfin, le ministre de l’Education Nationale Jean-Michel Blanquer a évoqué le recensement de 70 cas de covid-19 sur les 40 000 écoles qui ont ouvert en France la semaine dernière.

