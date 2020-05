Au détour d’une vidéo d’environ six minutes publiée sur la page Facebook de la Ville d’Aix-en-Provence, une petite phrase. Annonçant les chiffres de la rentrée dans les écoles des classes de grande section, CP et CM2, organisée le 12 mai, Maryse Joissains poursuit : « En ce qui concerne les élèves des autres niveaux [ndlr : petite section, moyenne section, CE1 et CE2 et CM1], l’Education nationale ne nous a toujours pas fait de retour sur les effectifs précis. Ce manque d’information et de visibilité nous oblige à décaler leur rentrée au 2 juin ». Ainsi, par ces mots, la maire LR d’Aix tente d’imputer cette rentrée manquée, initialement prévue lundi 25 mai, à un défaut de préparation de la part des personnels de l’Education nationale.

« Vos propos sont inqualifiables à bien des égards » Snuipp 13

Un discours qu’ont peu goûté les enseignants concernés. Dans un communiqué diffusé dimanche 17 mai, le Snuipp (Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des Écoles et PEGC, affilié à la FSU) 13 donne la réplique. « Vos propos sont inqualifiables à bien des égards » est-il écrit. « Permettez-nous de vous rappeler qu’à l’instar de tous les enseignants de France, nos collègues exerçant dans les écoles aixoises ont depuis le début de la préparation de la reprise répondu à toutes les enquêtes qui leur étaient demandées, afin de préparer au mieux cette reprise » avance le syndicat, s’adressant directement à la maire d’Aix : « Par vos outrancières déclarations, vous portez atteinte à l’image et à la probité des fonctionnaires d’état exerçant dans les écoles. C’est à nos yeux intolérable ».

« Le mépris du travail des équipes est phénoménal » ajoute le syndicat, qui affirme que « les directeurs ont contacté les familles pour recenser les élèves présents, et […] ont fait remonter les chiffres chaque semaine ». Enfin, le Snuipp 13 conteste l’affirmation de Maryse Joissains selon laquelle tous les établissements ont été ravitaillés en gel hydroalcoolique par la Ville.« Heureusement l’Education nationale en a fourni pour ses personnels » ironise le syndicat, qui demande à la première édile d’Aix de « démentir les allégations portées » dans sa vidéo du 15 mai, afin de « permettre aux équipes enseignantes d’aborder la reprise avec le maximum de sérénité possible ».

Les précisions apportées par la Ville d’Aix-en-Provence :

Dans la foulée de la publication de cet article, la Ville d’Aix tient à « confirmer que la règle est que l’inspection académique communique à la ville les chiffres enfants, enseignants et le schéma organisationnel de chaque classe. La ville n’a pas le droit d’utiliser des données envoyées directement par les enseignants et pas validés par l’inspection. A ce jour, pour la rentrée programmée du 25 mai, la ville n’a encore aucune donnée des inspecteurs d’académies. […] Il faut que les enseignants demandent des explication à l’inspection académique » est-il notamment écrit dans ce message.

