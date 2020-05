Share on Facebook

Share on Twitter

Hier vendredi 15 mai, l’ARS fait état d’un cumul de 16 232 cas positifs au covid-19 en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur depuis le début de l’épidémie, soit 125 cas de plus par rapport à la veille. La baisse du nombre de cas hospitalisés se poursuit: 1144 personnes hospitalisées à ce jour (-63 en), dont 128 en réanimation (-15). 831 personnes sont décédées du covid-19 dans la région.

En France aussi, on recense chaque jour moins de cas de covid-19 dans les services hospitaliers. On déplore 27 509 décès sur le territoire national, en comptant les morts en Ehpad et à l’hôpital.

Le dernier communiqué de la direction générale de la santé évoque le décès d’un enfant de 9 ans des suites de la maladie de Kawasaki, à Marseille, vendredi 15 mai. Ce syndrome inflammatoire, qui fait parler de lui depuis plusieurs semaines, avait dans un premier temps été détectés en Île-de-France et au Royaume-Uni et touche principalement les enfants, sans que l’on parvienne réellement à déterminer si cela est en lien avec l’épidémie de covid-19. Le communiqué relève que Santé Publique France a enregistré à ce jour 144 signalements de maladies systémiques atypiques pédiatriques depuis le 1er mars 2020. Elle rappelle que tout symptôme ou manifestation inflammatoire chez l’enfant (ganglions, éruptions) nécessite un avis médical.