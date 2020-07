Les acteurs du parcours Norcovid (Dr. Annie Levy-Mozziconacci, Hôpital Nord, Dr. Amélie Menard, Hôpital Nord Dr. Slim Hadjiji, Maison de Santé Malpassé, Yazid Attalah, Association Santé Environnement pour tous, Aloys Vimard, coordinateur de projet, Médecin Sans Frontières) tirent la sonnette d’alarme sur un potentiel risque accru du Covid et demande une réaction de l’Agence régionale de santé Provence alpes Côte d’Azur et de la Ville de Marseille.

« Un doublement de cas tous les deux jours »



« Alors que sur le territoire national, il est rappelé la prudence et la nécessite des gestes de prévention concernant l’épidémie de Covid, nous sommes inquiets car nous voyons à Marseille que les cas de contamination au Covid semblent augmentés depuis 10 jours avec un doublement du nombre de cas positif tous les deux jours » écrivent dans un communiqué le 13 juillet le groupe de médecins et de professionnels de santé de Norcovid. Ils font référence à des données provenant du site de l’IHU et de Santé Publique France sans plus de précisions.

Ils observent que « Marseille est une destination très prisée en cette période estivale, les échanges aériens et maritimes provenant de pays étrangers sont nombreux. La période de confinement amène à juste titre une volonté de profiter de la plage et d’accueillir à son domicile, amis et famille provenant pour certains de région géographique ou le virus circule activement. »

« Aucun contrôle dans les aéroports des zones rouges »

Ils soulignent les risques en provenance de l’étranger :« Beaucoup de cas sont importés par des voyageurs … sans absolument aucun contrôle dans les aéroports des zones rouges. Nous souhaitons alerter les responsables politiques et les différentes institutions, de l’extrême nécessité de mettre tous les moyens en œuvre pour accompagner sur Marseille, une éventuelle recrudescence de cas de Covid.»

Les demandes du groupe de médecins Norcovid :



1. « Nous demandons à l’ARS Paca de mettre en place en urgence les moyens financiers et humains promis lors de la sortie du confinement ainsi que les brigades devant servir à accompagner cette période de déconfinement.»

2. « Nous proposons également à la Ville de Marseille de mettre en place en urgence, une cellule « Covid » constituée d’expert professionnels et citoyens, membres associatifs, sur laquelle elle puisse s’appuyer afin de suivre journalièrement l’évolution de la situation et coordonner efficacement avec les différents acteurs de territoire les mesures à prendre et les moyens à déployer pour empêcher que dans les 15 jours à venir nous nous retrouvions dans une situation de crise sanitaire et humaine en pleine canicule. »

Pour les professionnels de santé, il y a véritablement urgence à réagir et à anticiper collectivement. « Nous appelons à la responsabilité des pouvoirs publics locaux et nationaux afin que la 2e ville de France, ville ouverte sur la Méditerranée, ville de tourisme, ne devienne pas très vite, une ville sinistrée.»

