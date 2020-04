L’association SEPT, pour Santé et Environnement Pour Tous a réussi à mobiliser des acteurs de la société civile : La Maison Régionale de Santé Malpassé (13e), le Château en Santé (15e), Médecins Sans Frontières (MSF) et le concours de l’AP-HM pour mettre en place deux centres de diagnostic et d’orientation (CDO) dans les quartiers nord de Marseille.

Ces bénévoles issus du monde médical partent d’un constat simple : dans ces quartiers, ceux des 13e, 14e et aussi le 3e arrondissement, les populations les plus pauvres de Marseille sont impactées fortement par le coronavirus sans accès aux dépistages mis en place dans la ville. L’habitat et le confinement font que des familles nombreuses vivent 24/24 dans des espaces réduits. « Le contexte épidémique actuel vient creuser encore davantage les inégalités sociales et sanitaires dans la ville, » notent les associations.

Casser au plus vite les chaînes de transmission

Mais le collectif ne propose pas qu’un diagnostic, les problèmes naissent après, lorsqu’il faut soigner, isoler, confiner, assurer le quotidien et détecter les cas contact. « L’objectif du parcours de soins, note le collectif, est de repérer les personnes contaminées le plus tôt possible afin de mettre en place un suivi médico-social adapté. Il s’agit aussi d’identifier et de casser au plus vite toutes les chaînes de transmission dans ces quartiers à haut niveau de contact social en accompagnant au mieux le confinement, en proposant des solutions d’hébergements alternatives, ainsi qu’en assurant le suivi des personnes contact. »

Diagnostic et un suivi médico-social vont de pair à Malpassé

« Dès qu’ils sont diagnostiqués, raconte Yazid Attalah, radiologue et animateur de SEPT, on analyse l’environnement de vie de la personne, on se met en lien avec le médecin généraliste. Le patient est pris en charge dans un hôtel, mais nous n’avons pas accès à assez de chambres. S’il vit dans un appartement en famille, on va tester les cas contact. Le patient confiné reçoit une aide sociale à domicile avec un infirmier doté d’une mallette de télédiagnostic qui assume des téléconsultations, ce qui permet un suivi des maladies chroniques comme le diabète ou l’hyper tension qui sont un vrai risque aujourd’hui avec un taux de morbidité grave des patients qui ne sont plus suivis ».

À Malpassé, on reçoit tout le monde avec ou sans couverture sociale, avec ou sans papier, avec ou sans ordonnance Yazid Attalah

Le dépistage au covid-19 est assuré sans frais pour l’ensemble des habitants. Les personnes qui se présentent aux centres sont reçues par des infirmiers et des médecins et les tests sont réalisés sur place lorsque les personnes sont considérées à risque. Les tests sont traités au laboratoire de l’Hôpital Nord. « À Malpassé, confirme Yazid Attalah, on reçoit tout le monde avec ou sans couverture sociale, avec ou sans papier, avec ou sans ordonnance, le médecin de MSF est à nos côtés, mais on ne traite que les personnes symptomatiques ».

L’engagement associatif et le soutien entrepreneurial

Cette initiative repose sur l’engagement associatif, sur le soutien d’entrepreneurs et du public. « Heureusement que nous avons le soutien du privé, note Yazid Attalah, qui déplore le peu d’appui des pouvoirs publics, nous avons lancé une cagnotte pour l’accueil et le confinement des patients. Nous appelons à votre solidarité pour nous permettre de réagir rapidement face à cette situation d’urgence. »

L’association SEPT Santé et environnement pour tous se donne pour mission d’intervenir auprès des familles, des personnes âgées qui éprouvent des difficultés pour se nourrir, pour obtenir des médicaments ou consulter un médecin, afin de fournir le nécessaire vital. Maraude, assistance médicale, fourniture de médicaments, dépistage… SEPT s’est associée à la réquisition citoyenne du Mc Donald de Saint-Barthélémy (14e) par le collectif Maison Blanche.

