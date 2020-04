Dans son point presse quotidien du vendredi 17 avril, le directeur général de la santé a annoncé que les étudiants infirmiers seraient appelés en renfort dans les établissements d’Île-de-France. C’est le cas aussi en Provence Alpes Côte d’Azur : dans un communiqué publié le 15 avril sur le site de l’ARS, le préfet de région Pierre Dartout ainsi que Philippe de Mester, le directeur de l’ARS, et Renaud Muselier, président de la région Sud, annoncent que les étudiants en soins infirmiers et des élèves aides-soignants seraient désormais appelés en renfort dans tous les établissements de la région.

Une aide exceptionnelle leur sera accordée grâce à la mise en commun des crédits de formation du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) et de crédits régionaux. 3000 étudiants en formation sont concernés par cet accompagnement, soit 2300 étudiants en soins infirmiers et 700 élèves aides-soignants. Cette aide prendra effet à compter du 1er avril. Le montant de l’aide s’élèvera à hauteur de 1300 euros pour les étudiants en soins infirmiers de 3e année, 1200 euros pour ceux de 1ère et 2e années, et jusqu’à 1000 euros pour les élèves aides-soignants.

Ce vendredi 17 avril, au niveau régional, le nombre d’hospitalisations s’élève à 1901 personnes, soit 8 de plus en un jour. Les départements les plus touchés par l’épidémie sont les Bouches-du-Rhône, avec 1181 personnes hospitalisées (+33 en un jour) et les Alpes-Maritimes (263 personnes hospitalisées). En revanche, le nombre de lits occupés en réanimation est en baisse depuis plusieurs jours consécutifs : 379 soit 14 de moins que la veille. Enfin, la région déplore 448 décès (+27). Dans les Ehpad et EMS de la région, on compte 9 décès de plus par rapport à la veille, ce qui fait en tout 269 décès parmi les résidents de ces établissements. En tout, 1222 résidents ont contracté le virus dans la région.

Source : ARS Paca

Sur le plan national, 109 252 personnes sont désormais confirmée positives au covid-19. Cela dit, on note depuis plusieurs jours une diminution du nombre de cas hospitalisés et en réanimation. Ainsi, ce vendredi 17 avril, 31 190 personnes sont hospitalisées, ce qui fait 115 de moins par rapport à la veille. En réanimation, 6027 personnes sont dans un cas grave, soit 221 de moins en un jour.

Source : Santé Publique France

Baisse du nombre de passages aux urgences

Dans son point presse, Jérôme Salomon s’est inquiété d’une importante baisse de la fréquentation des urgences. En effet, le nombre de passages aux urgences a diminué de 48%. « Il faut, quand on a une pathologie chronique, mais aussi quand on a une pathologie aiguë, ne pas hésiter à contacter son médecin traitant, à appeler le service qui vous suit, ou le 15 en cas d’urgence vitale », a insisté le directeur général de la santé.

Sur le plan international, si l’Europe et les Etats-Unis sont les territoires les plus concernés par la pandémie de covid-19, tous les pays de la planète sont désormais concernés. Ce vendredi 17 avril, le FMI et la Banque Mondiale ont estimé qu’il manquait 44 milliard d’euros à l’Afrique pour lutter contre le covid-19. Au total, la pandémie a fait plus de 145 000 morts et au moins 2,12 millions de personnes contaminées dans le monde.

Lien utile :

> Covid-19 : première baisse du nombre d’hospitalisations dans la région