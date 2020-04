La solidarité s’organise à Marseille, pour faire face à l’épidémie de coronavirus qui touche l’ensemble du territoire régional. La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence vient de faire de ses locaux du Palais de la Bourse une « base logistique pour la fabrication de matériel de protection destiné aux soignants ». Elle héberge désormais les bénévoles du collectif « Couturiers solidaires du Sud », créé à l’initiative du groupe FASK, qui fournit depuis le 15 avril des kits prêt-à-coudre – composés de tissu, de fil et de gel hydroalcoolique – à un total de 600 personnes sur toute la région.

Ces ateliers solidaires confectionnent notamment des sur-blouses destinées aux personnels soignants de l’AP-HM, de même qu’aux autres établissements publics et privés de santé qui en font la demande. Comme le précise la CCI dans son communiqué, « le Palais de la Bourse est mis à disposition pour être le point central logistique de l’opération. On y réceptionnera des matières premières pour les conditionner en kit et les redistribuer aux bénévoles du réseau Couturiers solidaires du Sud ». Le patron de sur-blouses a par ailleurs été validé en amont avec l’AP-HM, et répond aux normes publiées récemment par l’IFTH.

Jean-Luc Chauvin : « une brique essentielle »

Une démarche soutenue par Jean-Luc Chauvin, président de la CCI AMP. « Nous soutenons depuis l’origine les initiatives de FASK en relayant leurs appels aux dons de matières et de compétences. Nous sommes fiers de pouvoir les aider aujourd’hui notamment en mettant à leur disposition le Palais de la Bourse comme base logistique, brique essentielle à la distribution des kits et des produits finis » déclare-t-il.

La CCI AMP a notamment sourcé des tissus lavables et des emballages grâce un réseau de contacts qualifiés. Ainsi, l’organisation entend jouer pleinement son rôle de mobilisation du tissu économique face à la crise.

