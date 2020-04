Ce jeudi 16 avril, selon l’ARS Paca, il faut compter 28 patients de moins dans les services hospitaliers de la région. En effet, le nombre total d’hospitalisations en région Sud passe de 1921 cas à 1893. C’est une première dans la région. Le nombre de lits occupés en réanimation est lui aussi en baisse, avec 10 lits de moins occupés (393 contre 403 la veille.)

Sur le plan national, cette baisse s’observe également, avec une diminution du nombre de cas hospitalisés, pour la deuxième fois. Malgré tout, 31 305 personnes sont toujours hospitalisées. En réanimation également, huitième jour consécutif de baisse avec un nombre de lits occupés en soins intensifs qui passe de 6457 à 6248, soit -209 lits occupés.

Malgré tout, comme l’a rappelé le directeur général de la santé Jérôme Salomon dans son point presse du 16 avril, 275 personnes sont tout de même entrées en réanimation ces dernières 24 heures. En effet, la baisse observée se fonde sur le solde des entrées et des sorties de réanimation. Ce solde étant à ce jour négatif, cela signifie donc qu’il y a eu plus de sorties de réanimation que d’entrées. On observe par ailleurs 32 812 retours à domicile.

Dans les Ehpad et les établissements médicaux spécialisé, les nombres de nouveaux cas et de décès, eux, ne faiblissent pas, avec 16 585 cas confirmés (+2192), 31 925 cas probables (+4661), 6860 décès, soit 336 décès de plus en un jour.

Interrogé sur la possibilité d’avoir atteint le « pic » de l’épidémie, Jérôme Salomon a répondu que nous n’étions pas à ce stade à un pic mais du moins à un stade de haut plateau de l’épidémie, dont nul ne connaît l’issue. Il convient donc de rester très prudent.

Au niveau international, on compte désormais plus de 140 000 morts dues à la pandémie depuis quatre mois. 2 125 041 cas en tout sont recensés dans 193 pays, sans compter les cas qui n’ont pas été détectés. Les territoires les plus touchés par l’épidémie sont l’Europe, avec plus de 92 000 morts, et les États-Unis, qui enregistrent plus de 31 000 décès.

Lien utile :

> Covid-19 : plus de 15000 morts en France, les Ehpad lourdement touchés