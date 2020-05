Share on Facebook

Share on Twitter

La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur compte à présent 16 061 cas de covid-19 depuis le début de l’épidémie, soit 74 cas détectés de plus sur les dernières 24 heures, selon un communiqué de l’ARS. Parmi eux, 1779 sont des résidents d’Ehpad. Cependant, le nombre de cas hospitalisés continue de baisser : ainsi, sur ces 16 061 cas infectés, 1231 sont hospitalisés (- 45 par rapport à la veille) et 149 sont en réanimation (-7). Le covid-19 a par ailleurs fait 11 victimes de plus en un jour, puisqu’on compte désormais 815 décès dans la région, contre 804 la veille.

Au niveau national, la direction générale de la santé a annoncé un bilan total de 140 734 cas, 27 071 personnes hospitalisées (-524), et 2428 en réanimation (-114, avec 543 nouvelles admissions). On déplore 27 072 décès, dont 9973 dans les Ehpad. Quatre régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 72% des cas hospitalisés.Depuis le début de l’épidémie, 97 424 personnes ont été hospitalisées et 58 673 d’entre elles sont rentrées à domicile.

Le bilan mondial du covid-19 atteint à présent les 4,2 millions de cas, 293 241 décès. L’Europe a elle seule comptabilise 1,6 million de cas et reste donc la plus impactée.

Lien utile :

> Covid-19 : en core 175 personnes en réanimation dans la région