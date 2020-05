Pour le début du déconfinement, la loi prévoyait l’ouverture des centres commerciaux de moins de 40 000 mètres carrés. Finalement, le préfet des Bouches-du-Rhône, Pierre Dartout, a annoncé lundi 11 mai qu’il autorisait l’ensemble ds centres commerciaux quelle que soit leur taille à rouvrir. Alors que le Centre Bourse, la Valentine ou encore les Docks Village ont déjà pu accueillir les premiers clients, les Terrasses du Port et Plan-de-Campagne peuvent à leur tour lever le rideau. Pour les Terrasses du Port, l’ouverture est prévu pour mercredi 13 mai.

Le préfet se réserve le droit de fermer à nouveau

Cette autorisation délivrée par le préfet reste soumise aux plus grandes précautions sanitaires : « S’il est constaté dans ces centres commerciaux des mesures de protection et de contrôle insuffisantes pour les clients et les salariés et en fonction de l’évolution de la situation, le préfet se réserve la possibilité d’interdire l’accueil du public dans ces centres commerciaux », prévient la préfecture dans son communiqué. Pierre Dartout demande à l’ensemble de la population « de ne pas relâcher les efforts, collectifs et individuels, pour éviter une reprise de l’épidémie et en appelle à la responsabilité de chacun ».

La mairie de Marseille prolonge la fermeture des commerces de nuit

Dans la foulée, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a annoncé mardi 12 mai la prolongation de l’arrêté municipal, pris le 24 mars dernier encadrant la fermeture temporaire des épiceries de nuit, jusqu’au 31 mai prochain. « Afin de stopper les regroupements susceptibles de participer à la propagation du virus Covid-19, l’ensemble des commerces alimentaires, y compris ceux pratiquant la vente à emporter, devront encore cesser leur activité entre 20 heures et 6 heures du matin », indique la Ville dans son communiqué.

Lien utile :



> Coronavirus : réouverture de tous les commerces le 11 mai, sauf dans la restauration