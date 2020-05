Depuis le début de la crise du coronavirus, la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille Provence se mobilise pour aider les entreprises à traverser la tempête. Mais elle est elle-même directement impactée par le crash économique : « On devrait perdre entre 4 et 8 millions d’euros sur les deux derniers mois », estime Jean-Luc Chauvin, le président de la CCIAMP questionné par Gomet’ à l’occasion d’une vidéoconférence du 29 avril.

Pas de dividendes et peu de taxes pour la CCIAMP

Actionnaire de plusieurs établissements en difficultés comme l’aéroport Marseille Provence (lien) ou encore Kedge Business School, la CCIAMP ne pourra pas compter sur les recettes de ces structures cette année : « Nous ne toucherons pas de dividendes sur nos participations en 2020. Et je pense que ce sera pareil en 2021, voire même en 2022 », alerte Jean-Luc Chauvin. Egalement bénéficiaire de la taxe d’apprentissage, la chambre anticipe une baisse considérable de cette autre source de revenus. « On ne se plaint pas. Au contraire, nous répondons présents pendant cette période de crise. L’Etat nous a confié des missions que nous remplissons très bien, me semble-t-il. Il va devoir prendre ses responsabilités », prévient le patron de la CCIAMP.



Jean-Luc Chauvin attend du gouvernement une aide substantielle pour financer l’activité des CCI pendant cette crise sanitaire et économique. Des discussions sont en cours au niveau national pour compenser les pertes des chambres consulaires.

