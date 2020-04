A deux semaines du début du déconfinement, la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence (CCIAMP) prépare la reprise de l’activité économique. « On ne travaillera plus jamais comme avant. On rentre dans une nouvelle compétition internationale mais aussi territoriale face aux autres régions du pays », prévient Jean-Luc Chauvin. Dans sa conférence de presse vidéo du 29 avril, le président de la CCIAMP dévoile son plan pour relancer l’économie de la métropole.

Un fonds de plus de 100 millions d’euros pour relocaliser la production

« Nous devrons concentrer nos efforts sur quelques filières prioritaires. Là où nous sommes les meilleurs », commence-t-il. Et de citer trois points forts du territoire : la santé, le numérique et le zéro carbone.

« On doit aller voir les entreprises marseillaises qui produisent à l’étranger et leur proposer des solutions pour rapatrier cette production localement » Florence Klein

Pour la santé, Jean-Luc Chauvin compte s’appuyer sur les laboratoires d’excellence du territoire : l’Institut hospitalo-universitaire de Didier Raoult, l’Institut Paoli Calmettes, Marseille Immunopole à Luminy… « Nous sommes parmi les meilleurs mondiaux sur la recherche. Demain, il va falloir construire une filière capable de produire les molécules et les traitements que nous inventons pour en tirer touts les bénéfices ». Pour relocaliser la production, et pas uniquement sur la santé, la CCI propose de créer un fonds d’investissement public-privé doté d’au moins 100 millions d’euros. « On doit aller voir les entreprises marseillaises qui produisent à l’étranger et leur proposer des solutions pour rapatrier cette production localement », avance-t-il.

Sur le numérique, Jean-Luc Chauvin rappelle la place privilégiée de Marseille sur la route des câbles internet sous-marin : « On devient l’un des plus gros hub de données du monde. Maintenant, il faut transformer cet atout en créations d’emplois », insiste-t-il. Pour y parvenir, le patron de la CCI propose de lancer un concours international d’ici la fin du mois de juin pour attirer 1 000 start-up sur le territoire. « Nous avons les équipements, la qualité de vie et le foncier disponible. Si il le faut, la CCI est prête à mettre son patrimoine à disposition sur la rue Sainte-Victoire à Marseille ou à Luminy », déclare-t-il.

Sur l’économie décarbonée, Jean-Luc Chauvin compte s’appuyer sur le technopole de l’Arbois avec sa pépinière cleantech ou encore les grands groupes de l’énergie installés sur l’Etang de Berre : Air Liquide, Engie, GRTGaz… « On a des hectares vides autour de Fos et l’Etang de Berre et de grands projets sur les énergies nouvelles. Il faut les mettre en avant », poursuit-il. Il appelle l’Etat et toutes les collectivités à réfléchir à cette stratégie de rebond offerte par la crise pour réinventer l’économie régionale. En attendant, la CCIAMP continue de jouer son rôle de soutien auprès des entreprises mises le plus à mal par la crise du coronavirus.

Un foncière hôtelière au secours des établissements touristiques

Le tourisme et l’événementiel sont certainement les deux secteurs les plus durement frappés par la crise car à l’arrêt depuis février avec des perspectives très incertaines jusqu’en septembre : « Nos derniers chiffres, confirmés par les données nationales, font craindre une défaillance de 40 % des entreprises de ces secteurs », alerte Jean-Luc Chauvin. Pour lui, les différentes aides de l’Etat ne suffiront pas à empêcher une débâcle sur ces filières. Il lance donc l’idée d’une foncière hôtelière financée par des fonds publics et privés pour racheter les établissements en difficultés afin de supporter les charges et les investissements nécessaires à leur place : « Une sorte de LBO à court ou moyen terme pour les financer le temps de leur redressement », précise-t-il. La même chose est envisagée pour l’événementiel avec une structure alliant les opérateurs, la Safim ou le World Trade Center par exemple, capable de soutenir en trésorerie les sociétés en danger.

Enfin, la CCIAMP veut accompagner les commerces du territoire dès le début du confinement. Elle lance une campagne de communication le 4 mai prochain pour soutenir l’achat local avec le #CaRepartIci. Un plan marketing accompagné par l’opération Treiz’Local qui va distribuer des chèques cadeaux à dépenser dans les commerces des communes du département. « Plusieurs communes ont déjà annoncé leur participation avec des chèques pour les populations les plus démunies », annonce Jean-Luc Chauvin. En plus, la CCI milite pour offrir aux commerçants le droit d’ouvrir 7j/7j et de repousser les soldes pour rattraper le manque à gagner.





