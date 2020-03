Depuis le 16 mars dernier, la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille Provence (CCIAMP) a mis en place une cellule d’urgence pour répondre aux entreprises rencontrant des difficultés à cause du coronavirus. En une semaine, ce guichet unique a enregistré 2 709 sollicitations (chiffre au lundi 23 mars). Parmi les principales demandes, la CCI relève cinq sujets récurrents : les conditions de continuité de l’activité, le chômage partiel, le report d’échéances sociales et fiscales, les modalités d’autorisation de circulation et la garantie de l’Etat sur les prêts bancaires.

La CCIAMP est mandatée par la préfecture des Bouches-du-Rhône pour enregistrer les questions et les faire remonter aux services de l’Etat compétents (Bpifrance, Urssaf, Drfip, Direccte…).

Plus de 80% des entreprises ont fermé totalement ou partiellement

Parallèlement, la CCI AMP a lancé le 19 mars une enquête destinée à recenser de manière précise les difficultés rencontrées par les entreprises. Elle a déjà recueilli 600 réponses. Parmi les répondants, 84,7% ont procédé à la fermeture totale ou partielle de leur entreprise, dont pour ces dernières, 30,5% en télétravail. 61,8% des répondants indiquent avoir une perte de chiffres d’affaires supérieure à 75%, 18,5%, entre 50% et 75% et 13,7%, entre 25% et 50%. Seulement 1% déclarent n’avoir aucune perte de chiffre d’affaires. Enfin, 84% des répondants disent avoir des difficultés de trésorerie pour régler les salaires (45,3%), les loyers et charges lourdes (63,2%), les fournisseurs (49,7%), les crédits (39,7%), les abonnements divers (35,8%).

« Je souhaite exprimer aux chefs entreprises et à leurs salariés un message de soutien : tenez bon ! Le Préfet et les services de l’Etat sont à l’écoute et nous accompagnent dans cette dure période, mais l’Etat ne pourra pas tout faire. J’en appelle à la responsabilité de chacun des chefs d’entreprises et des différentes organisations syndicales pour prendre les dispositions nécessaires et maintenir à chaque fois que cela est possible dans le strict cadre de la sécurité sanitaire, l’activité économique », déclare Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI AMP.

