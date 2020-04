Depuis le début de la crise du coronavirus, l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille sous la conduite du professeur Raoult a déjà réalisé 85 000 tests de dépistage : « Et il pourrait, s’il en avait les moyens financiers, en réaliser 5 000 par jour », estime Jean-Luc Chauvin, le président de la chambre de commerce Aix-Marseille Provence. Pour accompagner cette montée en puissance, il lance un appel aux dons auprès des entreprises du territoire. « Il est de notre responsabilité de chefs d’entreprise d’offrir les moyens au monde médical de déployer pleinement sa stratégie de dépistage massif », a-t-il rappelé lors de son intervention à notre débat sur le secteur de la santé face au Covid de vendredi 24 avril.

Accélérer sur le dépistage des Ehpad

Cette campagne doit notamment permettre d’augmenter le nombre de tests au sein des établissements d’hébergement des personnes âgées et dépendantes (Ehpad) de la région, particulièrement vulnérables face à l’épidémie. L’IHU et le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) ont joint leurs efforts pour se projeter et dépister les Ehpad. A Marseille, « les données épidémiologiques sont très encourageantes, affirme le professeur Chabrière de l’IHU de Marseille. Il faut désormais porter nos efforts sur les personnes les plus fragiles », prévient-il.

Pour verser un don, les entreprises doivent écrire à la fondation de l’IHU de Marseille à l’adresse suivante : dons.ihu@mediterranee-infection.com. « Plus nous saurons être généreux, plus le dépistage sera massif, plus vite nous sortirons de cette crise sanitaire et plus rapidement notre économie se relèvera », encourage Jean-Luc Chauvin pour soutenir cette campagne.