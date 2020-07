Un état de la situation sanitaire était très attendu ces derniers jours après les propos d’Annie Levy-Mozziconacci. Le médecin du parcours Norcovid et certains de ses confrères ont alerté en début de semaine sur un doublement de nouveaux cas de covid-19 à Marseille tous les deux jours, disant se fonder sur des données de Santé Publique France et de l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée Infection.

Ce jeudi 16 juillet, la maire de Marseille Michèle Rubirola a demandé à rencontrer le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Philippe de Mester et le préfet des Bouches-du-Rhône pour faire un point sur la situation. Ce point a abouti à un constat : celui d’une reprise modérée et non accrue de l’épidémie de coronavirus à Marseille. Les autorités ont cependant décidé de mettre en place diverses mesures : d’abord, la création d’une cellule de veille commune pour suivre l’évolution de la situation, qui se réunira deux fois par semaine, afin de faire le point sur l’évolution du virus dans la cité phocéenne et à laquelle d’autres collectivités sont invités à siéger. Ensuite, l’augmentation des campagnes de dépistage sur l’ensemble de la ville de Marseille et la mise à disposition par la préfecture d’hébergements pour isoler les personnes positives et contacts.

« L’ARS Paca reste vigilante sur ces signaux et rappelle plus que jamais aux citoyens de respecter les gestes barrière »

Le bilan de l’ARS du mercredi 15 juillet, s’il n’infirme pas l’information d’Annie Levy-Mozziconacci, ne lui donne pas force de loi non plus. En effet, selon l’ARS – qui n’opère pas de décompte par communes mais par départements – onze nouveaux cas de coronavirus par jour ont été comptabilisés sur la semaine du 6 au 12 juillet dans les Bouches-du-Rhône, 244 au niveau régional sur la même période. A noter que cette même semaine, 15 000 tests ont été réalisés. « On a une légère augmentation du nombre de personnes positives mais on augmente aussi considérablement le nombre de personnes testées », confiait Philippe de Mester, le directeur de l’ARS Paca, invité sur France 3 ce mardi 14 juillet. « Nous rencontrons actuellement dans les Bouches-du-Rhône, et également dans la ville de Marseille, des signaux faibles faisant état de nouveaux cas de Covid-19 », assure l’ARS à la rédaction de Gomet’. « L’ARS Paca reste vigilante sur ces signaux et rappelle plus que jamais aux citoyens de respecter les gestes barrières, de continuer à porter le masque, de se saluer à distance et d’éviter les gros rassemblements à Marseille, comme ailleurs », conclue-t-elle.