La mobilisation générale contre un rebond de l’épidémie de coronavirus se poursuit en France. De nouveaux départements ont été classés en zone rouge ce jeudi 27 août. Avec Paris et les Bouches-du-Rhône, déjà considérés comme des « zones de circulation active du virus », 21 autres départements au total sont désormais en zone rouge. Dans notre région après les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse entrent dans cette catégorie peu enviée.

« Ces derniers jours, les signes d’une reprise de l’épidémie de Covid-19 sont constatés dans plusieurs départements de notre région. Les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse passent aujourd’hui d’un niveau de vulnérabilité « modérée » à « élevée ». Cela signifie que les préfets pourront être amenés à prendre des mesures plus strictes afin de protéger les populations locales » explique l’ARS dans un communiqué commun avec les préfectures concernées. La situation dans ces départements s’est dégradée au fil de ses semaines, en raison notamment de l’afflux touristique.

Port du masque obligatoire partout à Paris

De nombreux départements du sud ainsi que les villes de Lyon et Paris (annonce du port du masque obligatoire partout dans la capitale à partir de demain vendredi 8h) sont également concernés (Gard, la Haute-Garonne, la Gironde, l’Hérault, le Loiret, le Rhône, la Sarthe). De nombreux départements proches de Paris, ou situés en Ile de France entrent aussi zone rouge (Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Ois. Hors de la métropole , la Martinique et la Guadeloupe sont aussi en rouge tandis que Mayotte et la Guyane sont classées en violet.

La France a enregistré 5 429 cas confirmés supplémentaires de contamination par le Covid-19 en vingt-quatre heures, a annoncé l’agence Santé publique France (SPF) mercredi 26 août.

En chiffres (Source : ARS et préfectures départementales)



Dans les Alpes-Maritimes

Le nombre de nouveaux cas diagnostiqués au cours des sept derniers jours a atteint 97 pour 100 000 habitants. Le nombre de tests et les campagnes de dépistage massif ont été presque quadruplés (5 170 tests par semaine début juillet à plus de 19 180 par semaine début août). Il est noté également une progression globale du taux de positivité qui atteint à ce jour un seuil de 5,5 %.



Dans le Var

Le nombre de nouveaux cas diagnostiqués au cours des sept derniers jours a atteint 47 pour 100 000 habitants. A l’échelle du département, le nombre de tests réalisés est passé de 4 217 réalisés début juillet (semaine 27) à 14 401 en semaine 34.



Dans le Vaucluse

Le nombre de nouveaux cas diagnostiqués au cours des sept derniers jours a atteint 43 pour 100 000 habitants. A l’échelle du département, le nombre de tests réalisés est passé de 1 798 réalisés début juillet (semaine 27) à 5 712 en semaine 34.

Alpes-Maritimes : Tour de France maintenu au départ de Nice

Le Premier ministre Jean Castex, accompagné du ministre de la Santé, Olivier Véran, et de celui de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, tenaient une conférence de presse ce jeudi matin sur la situation. Concernant le maintien du Tour de France cycliste dont le départ est prévu samedi à Nice désormais en zone rouge le Premier ministre a déclaré dans des propos rapportés par nos confrères de Nice-Matin : « Nous avons pris un certain nombre de positions et de protocoles sanitaires, a rappelé Jean Castex, légèrement embarrassé. Votre question est parfaitement fondée. Nous rappelons que c’est un événement de plein air. Outre les mesures propres pour les coureurs et le staff, territoire traversé par territoire traversé, nous avons veillé à ce qu’il y ait des prescriptions, des contrôles. »

Lien utile :

L’actualité du Covid-19 à suivre dans notre chaîne Santé