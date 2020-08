Share on Facebook

Après les nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement face à la reprise de l’épidémie de coronavirus mardi 25 août pour Marseille, la maire écologiste Michèle Rubirola et la présidente LR du Département Martine Vassal ont tenu une conférence de presse commune à l’IHU du professeur Raoult jeudi 27 août. Le célèbre infectiologue a pris le premier la parole pour faire un point chiffré sur la situation épidémique à Marseille. Il confirme ainsi la hausse du nombre de cas de Covid-19 depuis la fin du mois de juillet mais tempère la gravité de ce nouvel épisode épidémique : « La forme du virus qui circule actuellement semble moins virulente. Il y a beaucoup moins de morts et très peu d’hospitalisations », affirme-t-il. Actuellement, seulement sept patients Covid sont hospitalisés dans les hôpitaux marseillais.

Les deux anciennes adversaires pour la course à la mairie se sont ensuite succédé au pupitre de l’amphithéâtre de l’IHU pour défendre Marseille et sa région « souvent trop stigmatisées », selon Michèle Rubirola. « Le gouvernement décide depuis Paris de ce qui est bon pour nous sans consulter les élus locaux », dénonce la maire de Marseille. Pour faire face en cette période de crise, elle affirme « mettre de côté les querelles politiques ». A ses côtés, Martine Vassal tient le même discours d’union : « Le couple Ville-Métropole est indissoluble et même si nous ne sommes pas toujours d’accord, nous avançons dans l’intérêt de la famille », assure-t-elle.

Coronavirus : de nouvelles distributions de masques à Marseille et dans le département

Les deux élues du territoire assurent travailler de concert pour combattre l’épidémie à Marseille et dans tout le département. La maire de Marseille annonce la distribution de 500 000 masques supplémentaires pour les habitants à partir de lundi 31 août et l’organisation de dépistages gratuits pendant 4 heures sur deux secteurs par jour. Elle a également évoqué le travail de la mairie pour assurer la sécurité de la rentrée scolaire avec le nettoyage des écoles, la mise à disposition des produits d’hygiènes et la formation des personnels.

De son côté, Martine Vassal a annoncé la distribution de masques gratuits à tous les bénéficiaires du RSA du département. Pour les collèges, elle assure que « tous les collégiens auront un masque pour la rentrée qu’ils porteront à l’intérieur comme à l’extérieur ». Elle incite également les personnels et les enseignants des établissements à se faire dépister.



Les deux élues, opposées sur l’échiquier politique, devaient rencontrer le ministre de la Santé Olivier Véran en fin d’après-midi à l’Agence régionale de santé pour discuter des mesures de protection à mettre en place à Marseille. Elles promettent également de réclamer des moyens supplémentaires : « le gouvernement doit nous aider en fournissant davantage de masques et des forces de police supplémentaires pour faire respecter les règles », insiste Michèle Rubirola.

