Nouvelle année, nouvelles mesures sanitaires. A l’issue des vacances de Noël, la crainte d’une « vague dans la vague » de covid-19 s’est confirmée avec l’avènement du variant Omicron, désormais majoritaire en France. A ce jour, selon le site Covid Tracker, le taux d’incidence dans les Bouches-du-Rhône s’élève à 1694 cas pour 100 000 habitants. Alors que l’année 2022 débute, le gouvernement a revu sa copie pour lutter contre le virus sans toutefois freiner à nouveau l’économie nationale.

Nouveau protocole dans les écoles : plus de fermeture de classe en cas de covid

Contre toute attente et à l’encontre de l’avis du conseil scientifique, le Premier ministre n’a pas annoncé de décalage de la rentrée scolaire lors de sa dernière allocution, lundi 27 décembre. Les écoliers ont donc repris le chemin des classes ce lundi matin. Cependant, un nouveau protocole sera appliqué en cas de détection d’un cas de covid-19. A présent, les professeurs, personnels d’établissements scolaires et élèves de plus de 12 ans cas contact disposant d’un schéma vaccinal complet ne seront plus isolés. En revanche toute la classe devra être systématiquement testée par antigénique ou PCR, et effectuer en plus de cela deux autotests, à J+2 et J+4 après la détection du cas. En revanche, les élèves cas contact non vaccinés ou non vaccinés complètement devront s’isoler pendant sept jours. Les élèves positifs, eux, seront isolés durant sept jours maximum.

Concernant les moins de 12 ans, qui ont accès au vaccin depuis la mi-décembre, aucune mesure d’isolement ne sera instaurée si un cas de covid-19 est détecté dans la classe, quel que soit le statut vaccinal. En revanche le protocole de tests décrit ci-dessus s’applique également.

Crédit : Ministère de l’éducation nationale

« Cela ne signifie pas que nous ne fermerons pas les classes en cas de phénomène de cluster » a nuancé le recteur de l’académie d’Aix-Marseille Bernard Beignier ce lundi 3 janvier sur le plateau de BFM Marseille Provence. Il ajoute que les recrutements de vacataires et de contractuels vont s’accélérer dès ce lundi pour remplacer les professeurs absents.

💬 Covid-19 chez les professeurs: “Nous allons dès ce matin recruter des vacataires et des contractuels pour faire face à ces déficiences”, annonce Bernard Beignier, recteur de l’Académie d’Aix-Marseille pic.twitter.com/8Jl47eJS01 — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) January 3, 2022

Les règles d’isolement allégées pour les vaccinés

Les règles d’isolement seront désormais allégées pour les personnes atteintes du covid-19 et vaccinées, ainsi que pour les enfants de moins de 12 ans . En effet, le délai d’isolement passe à sept jours, contre dix auparavant. Par ailleurs, l’isolement pourra être levé au bout de cinq jours en cas de test antigénique ou PCR négatif ou en cas d’absence de signes cliniques d’infection depuis 48h. L’objectif de cette mesure est de permettre un retour rapide des salariés dans l’entreprise.

Pour les personnes non vaccinées ou ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet, la durée d’isolement est maintenue à dix jours plein et est ramenée à sept jours en cas de test négatif ou d’absence de signes cliniques d’infection depuis 48h.

Enfin, les personnes cas contacts disposant d’un schéma vaccinal complet ne seront désormais plus dans l’obligation d’effectuer une quarantaine mais devront néanmoins respecter les gestes barrières, en particulier le port du masque en intérieur et en extérieur, et télétravailler au maximum. En revanche, les cas contacts non vaccinés ou ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet doivent observer une période d’isolement de sept jours.

Télétravail obligatoire trois jours par semaine dans les entreprises

L’Assemblée nationale examine ce lundi 3 janvier le projet de loi visant à instaurer un passe vaccinal, version restreinte de l’ancien passe sanitaire qui prendra uniquement en compte un schéma vaccinal complet et doit entrer en vigueur à compter du 15 janvier.

Envisagée un temps, l’obligation de détenir un passe pour tous les salariés a finalement été abandonnée, hormis pour ceux exerçant dans les espaces où le passe sanitaire est actuellement exigé. En effet, à partir de ce 3 janvier, les entreprises ont pour consigne de mettre leurs salariés en télétravail au moins trois jours par semaine. Les entreprises réfractaires s’exposent à des amendes administratives.

Ces nouvelles mesures s’inscrivent dans la lignée de la stratégie gouvernementale qui vise à accélérer la vaccination. Ce lundi 3 janvier, dans une tribune publiée dans La Provence, 500 médecins appellent la population à se faire vacciner. En effet, comme le soulignaient plusieurs professionnels de l’APHM à l’approche des fêtes de Noël, 86% des patients actuellement en réanimation sont non vaccinés.

Liens utiles :



> Toutes les mesures détaillées sur le site du gouvernement

> La situation épidémique en temps réel avec Covid Tracker

> [Covid-19] « Tout est au rouge » : à la veille de Noël, l’AP-HM tire la sonnette d’alarme

> Nouvelles mesures sanitaires : télétravail, passe vaccinal, jauges…

> La situation sanitaire dans la région à suivre dans notre rubrique santé