Laurent Marais, cadre international dans le groupe Mars (il dirige l’activité complément alimentaire) est en Suède depuis le début du confinement en France. Il réside dans la petite ville universitaire Lund à côté de Malmö. 11500 cas de covid-19 dans le pays et 1084 morts étaient constatés, mercredi 15 avril, dans ce pays de 10 millions d’habitants. C’est dans la capitale Stockholm que se concentre l’essentiel des victimes.

Ici il n’y a pas de confinement strict mais des recommandations comme celle de travailler à domicile. Les personnes âgées sont invitées à rester chez elles. Les restaurants et les bars restent ouvert observe Laurent Marais qui précise que la seule consigne est de « devoir rester à sa table après avoir commandé. » Les écoles et les collèges sont ouverts. Seuls les lycées et les universités ont été fermées et organisent les cours en ligne.

« L’activité reste quasi normale »

« L’activité économique reste quasi normale » souligne Laurent Marais qui pilote depuis la Suède l’activité de Mars en Inde. En effet là-bas, l’usine de production qui fabrique des produits pour les enfants, considérée comme vitale, a été autorisée à poursuivre son travail.

Pour demain, Laurent Marais voit un défi majeur posé aux différents pays du monde : faire les bons choix entre ce que l’on veut protéger sans se refermer sur soi-même. « J’ai confiance » assure-t-il. Merci à lui pour son témoignage et sa vision de l’avenir !

