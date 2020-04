Il sera possible à du mardi 21 avril de pré-commander des denrées alimentaires, légumes et fruits de saison auprès des Associations marseillaises pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) et auprès d’autres associations ou producteurs identifiés. En effet, face à la crise sanitaire et afin de faciliter le réapprovisionnement alimentaire, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin vient d’autoriser la livraison de produits locaux dans divers lieux de la ville. Une fois la commande passée, un panier sera donc à récupérer dans ces points de livraisons identifiés, dont voici la liste :

– la mairie de secteur du 1-7

– la mairie de secteur des 1er et 7e arrondissements

– le centre municipal d’animation (CMA) Saint-Pierre dans les 4e et 5e arrondissements

– le parking de la Maison Bonnefon et la Maison pour tous du Cours Julien dans le 6/8

– les gymnases Desautel et Mireille Lauze dans le 9e et arrondissements

– le CMA de la Barasse et le parking de la mairie de secteur des 11e et 12e arrondissements

– les Maisons de quartiers de Saint-Mitre et de Font obscure 13e et 14e arrondissements

– la Maison municipale d’arrondissement Saint-Louis dans le 15e et 16e arrondissements

Prochainement, deux sites de plus devraient être proposés par la mairie des 2-3. A noter que les livraisons seront effectuées les mardis matins et vendredis après-midis, dans le strict respect des exigences sanitaires.

Avec cette démarche, la mairie de Marseille fait d’une pierre deux coups : permettre aux confinés de continuer à manger sain, tout en soutenant une agriculture paysanne en grande difficulté en cette période de crise sanitaire.

