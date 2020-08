Share on Facebook

A partir du samedi 15 août et jusqu’au 31 octobre prochain, quatre plages seront désormais « sans tabac » à Marseille

Il sera désormais interdit de fumer sur les plages de la Pointe Rouge, de Borély, de Bonneveine et du Prophète annonce la mairie dans un communiqué. Depuis l’année dernière les trois premières étaient déjà concernées par ces interdictions.

La plage du Prophète dans le 7e arrondissement de Marseille (crédit Gomet’/JFE 2020)

Dans son communiqué, la Ville de Marseille souligne qu’elle met « les compétences dont elle dispose au service de la propreté sur le littoral. Elle souhaite garantir ainsi des plages et une mer plus propres. Cette interdiction contribuera à faire de Marseille une ville plus verte.

Afin de réellement faire appliquer son arrêté municipal, la mairie de Marseille, qui constate une forte augmentation de la fréquentation des plages cette année, « mettra en œuvre des actions concrètes de sensibilisation : signalétique, distribution de cendriers jetables, mise en place de points de tri, présence de médiateurs…»

