Share on Facebook

Share on Twitter

Et si 2020 était aussi une année économique pour une banque ? L’information est tellement sensible que le Crédit agricole Alpes Provence annonce prudemment qu’il a pris des parts de marché pendant la pandémie, que ses fondamentaux sont consolidés, malgré un produit net bancaire en baisse, mais que tout ceci est dû à une mise en œuvre solidaire des principes mutualistes et une capacité de décision de proximité.

La conférence de presse annuelle s’est tenue à Marseille le 9 février 2021, dans les nouveaux locaux des Docks, et non au siège dans la campagne aixoise comme signe d’un Crédit Agricole urbanisé. Serge Magdeleine, directeur général du Crédit agricole Alpes Provence confirme : « En 2020, le Crédit agricole a engrangé 28 122 nouveaux clients dont 65 % sont devenus sociétaires. Ils ont rejoint nos 775642 clients actuels ».

En fait la banque n’a pas levé le pied au cours du confinement. En mars, affirme Serge Magdeleine « nos agences restées ouvertes pour ses habitants et toujours 100 % en digital ». Le Crédit Agricole a ainsi pu distribuer 5 500 PGE pour un montant de 600 millions d’euros. Les crédits de trésorerie ont bondi de 41%. Les crédits à l’habitat ont même augmenté de 3,7%, alors que certaines banques ont mis le pied sur le frein. Plus de trois milliards d’euros de nouveaux crédits ont été distribués dont 1,8 milliard d’euros de crédits habitat. Résultat : l’encours de crédit global a crû de 7,6 % par rapport à 2019.

Des fonds propres sécurisés

Néanmoins le produit net bancaire, le chiffre d’affaires réel de la banque (avec les produits d’intermédiation et les services) a chuté de façon conséquente, passant de 413 millions d’euros à 380 millions, soit une baisse de 8%. Le résultat net, lui tombe à 48 millions d’euros contre 75 en 2019 soit -17%. Une baisse des ressources pour les sociétaires (le taux de rémunération est 1,40% en 2020) et pour la holding des caisses, due en partie à une augmentation significative des provisions pour risques en 2020 : +87 millions versus 41 millions en 2019.

Pendant cette période incertaine, le Crédit agricole a joué la prudence : le taux de créances douteuses et litigieuses a été limité à 1,54 % (VS 1,90 % en 2019) et un plan de réduction des charges de fonctionnement a permis de gagner 3,5 %.

La Caisse Alpes Provence ressort donc consolidée au regard des standards internationaux : le ratio de liquidité Bâle III s’élève à 153,8 % au 31 décembre 2020 par rapport à une norme de 100 %. Et le ratio CET1 Common Equity Tier 1 (noyau dur des fonds propres de base) est de 19,4 % au 31 décembre 2020, largement supérieur aux exigences réglementaires de 7 %.