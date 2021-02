Share on Facebook

Share on Twitter

Les hommages ont été nombreux après l’annonce du décès le 14 février de Reyne Cienzo à l’âge de 91 ans. De Renaud Muselier, le président de la Région Sud, qui a demandé une minute de silence en début de séance plénière du Conseil régional vendredi 19 février, à Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Aix Marseille Provence (elle fut la première femme élue à la CCI en 1974), qui salue une « grande dame », en passant par Aurore Sun, qui fut la présidente de l’association Femmes Chef d’entreprises, le réseau que présida également Reyne Cienzo au niveau national, tous saluent une personnalité engagée, généreuse et ouverte sur le monde.

« Elle nous aura inspirées, nous les femmes de l’économie et de l’industrie sur trois générations, et elle aura aussi fédéré autour d’elle et de nous nos homologues masculins … c’est un monument, une icône » déclare Aurore Sun.

Reyne Cienzo, née à la Belle de Mai avait débuté sa carrière dans l’entreprise familiale Airfray. « C’est sous l’impulsion de cette pionnière que verront le jour un Club des acteurs économiques fort de 500 membres, le salon Métierama dont elle a été présidente ou encore le rendez-vous euroméditerranéen Hydrotop en prélude à la tenue du Forum mondial de l’eau à Marseille » souligne la CCI.

Les obsèques de Reyne Cienzo ont eu lieu jeudi 18 février en la basilique du Sacré-Coeur à Marseille avant l’inhumation au cimetière de Saint-Pierre.