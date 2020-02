Prudence sur les routes ! La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a dévoilé le triste bilan des contrôles routiers et des mille excès du premier week-end de vacances d’hiver (15 et 16 février). Au total, les 485 policiers déployés sur place ont procédé à 3150 dépistages d’alcoolémie et 124 dépistages de stupéfiants. Sur ces contrôles, 67 se sont révélés positifs pour la conduite en état d’ébriété, et 29 sous drogues. Mais l’alcool et les stupéfiants ne sont pas les seuls fléaux sur la route des vacances : 1008 infractions liées à un excès de vitesse ont ainsi été relevées, et 59 pour non port des équipements de sécurité. Vitesse excessive, téléphone au volant, non respect des feux rouges … Ces imprudences ont des conséquences lourdes : en seulement deux jours, elles ont causé 24 accidents corporels, faisant 2 morts et une trentaine de blessés.

Ces données revêtent d’autant plus d’importance que se déroule en ce moment la troisième Conférence ministérielle mondiale à Stockholm, sous l’égide du gouvernement suédois et de l’Organisation Mondiale de la Santé. Cette conférence aura pour principal objectif de fixer des orientations stratégiques dans le domaine de la sécurité routière au niveau mondial.

Sécurité routière : le bon bilan 2019

Ce bilan tranche avec celui, plutôt positif, de la sécurité routière en 2019 : en un an, on comptait « seulement » 3239 décès sur les routes, soit une baisse de 0,3%. Un chiffre dont se vantait le délégué interministériel à la sécurité routière Emmanuel Barbe, mardi 11 février dernier sur France Bleu. Le futur préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui prendra ses fonctions le 24 février prochain, a critiqué le choix de certains élus locaux de rétablir cette vitesse à 90km/h, estimant « prendre la décision d’augmenter le risque » est « une lourde décision » .

À la même période, en février 2018, et pour un effectif de police moins large, la Préfecture avait relevé 42 infractions de conduite en état d’ivresse sur 1350 contrôles, 9 infractions de conduite sous stupéfiants sur 32 contrôles, 1 mort, et 20 blessés. En janvier, un communiqué du Ministère de l’Intérieur révélait une hausse de 9,7% du nombre de morts sur les routes en janvier 2020.

