Après les incidents qui ont opposé des colleurs d’affiches dans un secteur de la ville, le maire de Marseille appelle à la « sagesse » dans un communiqué diffusé parla Ville de Marseille.

« La passion s’exprime souvent à l’occasion des élections et la période actuelle n’y échappe malheureusement pas. Aussi, je demande à l’ensemble des candidats et à leurs équipes de faire preuve de modération et de sang froid pour privilégier le débat démocratique que l’échéance à venir mérite » déclare le maire qui ne se représente pas. « Le calme et la sagesse doivent prévaloir. Car les électeurs marseillais ont droit à une véritable confrontation d’idées afin de déterminer leur choix en toute sérénité. »

Paradoxe de la situation, le incodents entre colleurs d’affiche opposent les deux représentants de la mairie sortante. D’une part l’équipe de Martine Vassal qui a pour tête de liste dans le secteur le doyenne la faculté de droit, Jean-Philippe Agresti, d’autre part Bruno Gilles le sénateur ex-LR et sa tête de liste Marine Pustorino, maire du secteur.

Notre militant a dû être transporté à l’hôpital Jean-Philippe Agresti

Les premiers dans un communiqué accuse les seconds. « Alors que la situation de la campagne s’est tendue dans les 4e et 5e arrondissements de Marseille et que les intimidations et les menaces se sont multipliées, je n’ai cessé d’appeler au calme à plusieurs reprises. Mais visiblement les gros bras de Monsieur Gilles prennent très mal la présence de nos équipes sur le terrain » déclare M. Agresti vendredi 21 février. « Malgré mes appels au calme, une altercation, instiguée par les provocations de l’équipe de Monsieur Gilles et à l’issue de laquelle notre militant a dû être transporté à l’hôpital, a eu lieu ce matin entre deux afficheurs. »

Bruno Gilles, de son côté, annonçait à la mi-journée avoir pris « la décision de suspendre [mes] activités d’affichage pour la campagne municipale jusqu’à l’affectation officielle des panneaux électoraux » estimant que ses équipes ont été les victimes : « mes équipes d’afficheurs ont fait l’objet de menaces graves et répétées par les colleurs de Martine Vassal. Aujourd’hui encore, une étape supplémentaire a été franchie. L’un de mes afficheurs a fait l’objet d’une agression physique violente à proximité de la Mairie des 4eme et 5eme arrondissements. » Et d’ajouter : « En présence d’usagers effrayés, du personnel municipal a également été menacé après que les colleurs de Martine Vassal aient fait irruption dans la Mairie du 3e secteur nécessitant l’appel à la force publique. »

Pour ajouter à l’ambiance particulièrement pesante dans le secteur, Marine Pustorino annonçait dans l’après-midi qu’elle avait demandé à la mairie centrale (lettre ci-dessous) de mettre sa mairie de secteur sous la protection de la police municipale jusqu’à la fin de la campagne électorale…

