La rédaction de Gomet’, dans le cadre des débats ligne organisés avec ses abonnés et lecteurs, propose un nouveau rendez-vous vendredi 10 avril 2020 de 11h à 12h. Deux invités exceptionnels feront le point avec nous sur la crise du coronavirus et ses impacts économiques alors que le Banque de France vient d’annoncer une baisse de 6% du PIB au 1er trimestre 2020.

Denis Ferrand, le directeur de l’institut de conjoncture Rexecode basé à Paris fera un point sur les conséquences macro-économiques du choc actuel. L’économiste qui dirige Rexecode, un centre depuis 2008 est une référence en matière de conjoncture et de prévisions. C’est aussi un spécialiste de la compétitivité des entreprises. Il est par ailleurs président de la Société d’économie politique française depuis 2016.



Autre invité de marque : Pierre Joubert, directeur général de Sud région Invest, le plus grand fonds d’investissement de la région. Avant de prendre ces fonctions en décembre 2019, Pierre Joubert était directeur des investissements à Sofimac Innovation. Il fera avec nous un point sur les impacts de la crise au niveau régional et les incidences sur sa stratégie future à la tête de Sud Région Invest.

Comme pour le précédent débat, afin de préserver la qualité des échanges et la possibilité de pouvoir interroger avec nos invités le débat est accessible uniquement sur inscription à l’adresse suivante : contact@gomet.net Nous vous enverrons dès réception une confirmation de votre enregistrement. Un lien Zoom vous sera ensuite transmis avant le débat pour nous rejoindre.