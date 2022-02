Share on Facebook

C’est un tout nouveau rendez-vous que la rédaction de Gomet’ vous propose : chaque mercredi, nous recevons dans nos locaux une personnalité locale pour évoquer un grand dossier du territoire. Pour ce deuxième volet de « L’invité de la rédaction », Gomet’ a reçu dans ses locaux Jean-François Suhas, président du club de la croisière et pilote. Il dresse un bilan de la croisière à Marseille en 2021, les perspectives 2022 et aborde sans tabou l’impact environnemental de la croisière. Avec un premier constat rassurant pour le secteur : après deux années difficiles sur le front du covid-19, l’activité amorce une reprise encourageante pour 2022, confie Jean-François Suhas qui révèle qu’il y a « beaucoup de réservations » à ce jour.

Il aborde sans détour la question de l’impact écologique de la croisière, très décrié, et concède que le secteur se doit d’être « responsable », tout en rappelant les avancées faites et à venir sur ce plan.

Les projets du GPMM

Le président du Club de la croisière Jean-François Suhas avec les journalistes de la rédaction de Gomet’ (crédit : JYD / Gomet’)

Egalement vice-président du conseil de développement du Grand port maritime de Marseille (GPMM), Jean-François Suhas détaille les projets en cours sur le périmètre portuaire et les moyens de verdir son activité. Il évoque notamment le projet du Phare, avec le déplacement du siège du GPMM à la Joliette, et son ouverture au public (voir notre article). Autre projet, la construction d’un terminal de luxe connecté à quai et le déplacement de l’activité des ferries en direction du Maghreb vers le nord de la ville.

Enfin, comme pour les croisières, il évoque les projets en cours pour permettre de rendre l’activité portuaire davantage respectueuse de l’environnement, avec le développement de nouvelles énergies, comme le GNL.

