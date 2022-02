[Coup de coeur] En attendant Bojangles au cinéma

Inspiré du roman d’Olivier Bourdeaut, Regis Roinsard nous offre une pépite de cinéma qui jongle entre la folie et les émotions. Interprété par la flambante Virginie Efira, à l’acmé de sa carrière, et le pétillant Romain Duris, le couple follement amoureux nous attrape par la main et nous entraine dans sa danse, sa folie, ses doutes, ses peurs au rythme de la chanson Mr. Bonjangles de Nina Simone. Leur petit garçon, Grégory Gadebois, est étonnant de simplicité et de tendresse dans son jeu. L’appartement haussmannien, le château en Espagne, les rues et l’arrière pays de Monaco… les décors colorés, les tenues à paillettes, la lumière : tout y est. Un film à voir à tout prix !

[Expo] Le premier dimanche du mois au Mucem

C’est le premier dimanche du mois, et comme toujours, les expositions sont gratuites dans les musées nationaux. Profitez de ce week-end pour flâner au Mucem et découvrir l’exposition VIH : l’épidémie n’est pas finie ! Cette exposition retrace 40 ans de lutte sociale contre le Sida en exposant les objets fabriqués, utilisés, détournés : tee-shirts, affiches, journaux, films… Cette exposition conjugue information avec indignation et crée le parallèle entre la pandémie que nous vivons et le VIH.

> 40 ans de lutte sociale contre le sida au Mucem

[Planète] Le grand ramassage de déchets à l’Escale Borély !

A partir de 10h30 dimanche 6 février, l’association Clean My Calanques organise un ramassage de déchets à l’Escale Borély avec le fonds Pure Ocean pour préparer le Forum des Mondes Méditerranéens du 7 et 8 février 2022. L’association créée en 2017, organise régulièrement des ramassages le week-end avec des centaines voire des milliers de citoyens engagés. Son fondateur, Eric Akopian, est devenu une figure de la lutte pour préserver l’environnement à Marseille.

> Cliquez ici pour vous inscrire

[Politique] La visite d’un camion-piscine par Martine Vassal à Auriol

Samedi 5 février à 11h30, Martine Vassal, la présidente du département des Bouches-du-Rhône, visitera le camion-piscine itinérant à Auriol aux côtés de la maire Véronique Miquelly. Dans le cadre du Plan Départemental d’apprentissage de la natation, le bassin mobile doit permettre aux habitants de bénéficier des bienfaits de la natation et d’apprendre à nager. Ce camion-piscine transporte un bassin de 8 m de long pour 2 m de large avec un fond mobile (variable de 0 à 1,20 m) pour l’adapter aux besoins pédagogiques. Frédérick Bousquet, vice-champion olympique en natation en 2008, et Medhy Metella, Champion du monde du 4 × 100 m nage libre en 2015, seront notamment présents.

[Apéritif gastronomique] Timon et Sourrieu

C’est l’histoire du chef étoilé Guillaume Sourrieu, aux commandes de la cuisine de L’Épuisette depuis 2003, de Nicolas Timon-David, consultant et passionné par le commerce local, et de Jean-Marc Timon-David, féru de plantes aromatiques. Ces trois fidèles marseillais ont réuni leurs idées et leurs savoir-faire pour créer la marque Timon et Sourrieu. Après plusieurs discussions et essais, trois grammes de produits (tartinables, biscuits, bière) ont été conçus pour des apéritifs gastronomiques et à partager. Leur seul point commun ? L’herbe aromatique. Ou deux avec le nom des recettes, tous typiquement marseillais. Vous pourrez ainsi retrouver parmi leurs produits : « la tchatche », bière brassée au thym citron, la « palanquée de parmesan », biscuits salés au parmesan et à la coriandre fraîche, des tartinables comme le « boucan d’ail » ou encore l’« esquiché de crevettes ».

> Le site de Timon et Sourrieu

> Trouver les produits