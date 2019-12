Gomet’, en partenariat avec le cabinet d’expertise comptable, d’audit et de conseil Crowe Ficorec, a fait le point sur ce sujet d’une actualité brûlante à l’occasion d’un petit-déjeuner débat et d’un numéro spécial du Digest Hebdo, la lettre réservée aux abonnés de Gomet’ Premium.



Peut-on réinventer le dialogue social dans les PME ? Le Comité social économique concerne les entreprises d’au moins 11 salariés et doit être mis en place d’ici le 1er janvier 2020. L’objectif est de simplifier la représentation du personnel, mais avec des obligations plus fortes pour les PME.



Les intervenants :

> Matthieu Capuono, expert-comptable et commissaire aux comptes, manager de Crowe Ficorec

> Me Maxime de Margerie, avocat spécialisé en droit social du cabinet Capstan, ancien secrétaire général du CJD Centre des jeunes dirigeants de Marseille.

> Jérémy Brousse, directeur général délégué de Brousse & Vergez, ancien secrétaire général du CJD Centre des jeunes dirigeants de Marseille.

> Malka Darmon, syndicat chimie de la CFDT des Bouches-du-Rhône.

Le débat était animé par Christian Apothéloz.

Matthieu Capuono (Ficorec) avec une dirigenate de la start-up