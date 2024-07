Share on Facebook

Share on Twitter

Hier, lundi 1er juillet, Jean-David Ciot (candidat Nouveau front populaire arrivé deuxième au premier tour des élections législatives), appelait son concurrent politique Anne-Laurence Petel, candidate macroniste, a quitter la course (voir notre article). Une pétition a été lancée et récolte à l’heure ou nous publions cet article, 5 598 signatures. La pression est maximale sur la candidate, arrivée troisième avec 28,91% de voix, contre les 29,40% récoltées par Jean-David Ciot.

Jean-David Ciot (NFP) appelle Anne-Laurence Petel (Ensemble) à céder sa candidature dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône @DR

Anne-Laurence Petel a souligné le soir des résultats du premier tour, dimanche 30 juin, poursuivre sa campagne, « avec le soutien de Gabriel Attal ». Elle a précisé aux micros des journalistes « être la seule candidate qui peut rassembler les voix de tous ceux qui ne se sont pas portés sur les extrêmes au premier tour, et qui se sont dispersés sur d’autres candidats dont le candidat des Républicains ».

Source : Préfecture des Bouches-du-Rhône

Suite au communiqué du NFP, hier, lundi 1er juillet, la réponse d’Anne-Laurence Petel se faisait attendre. C’est au micro de France Bleu Provence, qu’elle a décidé de répondre, ce mardi 2 juillet : « Ce sont des raids numériques, des pressions et du harcèlement de la France Insoumise. Depuis 24 heures, nous recevons des centaines de messages de militants de la FI (…) ils font ça tout le temps, cela fait deux ans que nous subissons cela à l’Assemblée nationale quand il y a un vote qui ne va pas dans leur sens, quand on fait quelque chose qui ne leur convient pas, on a affaire à du harcèlement numérique ».

Olivier Faure, Benoît Payan, les réactions des politiques et des associations

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste a publié sur X : « Dans la 14e circo des BDR, Anne Laurence Petel de #Renaissance refuse de se désister en faveur de @jdciot, ce qui conduit à une probable victoire du RN. Il y a les mots et il y a les actes. Partout le #FrontPopulaire fait le sacrifice de ses candidats. @Renaissance ? ». Ce à quoi a répondu la candidate macroniste : « Vous oubliez une donnée importante. Volontairement. Le LR a fait 5,7 %. Où iront ces voix ? Vous pensez qu’ils sont prêts à voter un programme Nupes ? C’est à votre candidat de se désister. Car contrairement à moi il ne peut pas rassembler à droite et à gauche ».

Sur X (twitter), le maire de Marseille, Benoît Payan, s’est adressé à Anne-Laurence Petel, « si vous choisissez de vous maintenir, vous ajouteriez le déshonneur à la défaite », soulignant, « le Premier ministre soutient la candidature de Jean-David Ciot et pas la vôtre ».

Cécile Duflot, ancienne députée et ministre du Logement membre des Écologistes, aujourd’hui directrice générale d’Oxfam France, a aussi répondu à l’intervention d’Anne-Laurence Petel, sur France Bleu Provence, elle écrit : « Je suis une dirigeante associative. Je soutiens cette mobilisation. Notre interpellation n’est pas du harcèlement mais de l’attachement à la République et à ses valeurs ».

Le dépôt des candidatures pour le second tour peut s’effectuer jusqu’à ce soir, 18h. La candidate du camp macroniste cédera t-elle aux pressions ?

En savoir plus :

Notre dossier d’actualités consacré aux législatives