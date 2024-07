« Vive l’amitié franco-chinoise » se réjouit Renaud Muselier président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et président délégué de Régions de France dans son discours. Car ce mardi 2 juillet, l’aéroport Marseille-Provence inaugure la liaison directe avec Shanghai Pu Dong, marquant un nouveau chapitre dans les relations entre la France et la Chine. Sous un ciel clair et propice aux envolées, Renaud Muselier est entouré de Philippe Bernand, président du directoire de l’Aéroport Marseille Provence (bientôt remplacé), Texiang Liu, vice-président exécutif de China Eastern, et Shaye Lu, ambassadeur de Chine en France pour célébrer ce moment, promesse d’un avenir florissant pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Trois vols aller-retour sont disponibles chaque semaine, opérés les mardis, vendredis et dimanches, à bord de Boeing 787-9 Dreamliners de la filiale de China Eastern, Shanghai Airlines, configurés pour accueillir jusqu’à 285 passagers, répartis en quatre classes. Les départs de Marseille sont prévus à 10h55, avec une arrivée à Shanghai Pu Dong le lendemain à 5h00. Dans l’autre sens, les vols quitteront Shanghai à 0h15 pour atterrir à Marseille à 7h00. Les tarifs sont consultables sur le site de Shanghai Airlines.

« Nous avons inauguré la semaine dernière le nouveau Terminal 1 de l’aéroport », a rappelé avec enthousiasme. Renaud Muselier, « Et aujourd’hui, nous lançons la liaison Marseille-Shanghai, fruit d’un travail de promotion intense appuyé sur une infrastructure modernisée », a-t-il ajouté. En effet, le terminal flambant neuf a sans doute pesé dans la balance pour convaincre la compagnie Shanghai Airlines d’instaurer cette liaison, qui proposera trois vols directs par semaine.

Le nouvel aérogare Termnal 1 de l’Aéroport Marseille Provence (Crédit Gomet’)

La liaison Marseille-Shangai, un effet boost pour l’économie régionale

Cette ouverture s’inscrit dans le cadre du 25e anniversaire de la coopération entre la Province du Guangdong et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, scellée en 1999. Pour Muselier, cette nouvelle ligne n’est pas seulement un trajet aérien, mais un pont entre deux cultures et économies complémentaires. Il encourage les entrepreneurs locaux à saisir cette opportunité d’accéder directement au vaste marché chinois, tout en rappelant le rôle de la région comme terre d’innovation et de diversité culturelle. « Que la motivation soit touristique ou commerciale, nos amis chinois sont les bienvenus dans le Sud de la France », poursuit le président de la région Sud.

L’optimisme de Muselier est partagé par les autres intervenants de la cérémonie. « L’Aéroport Marseille Provence est désormais le seul aéroport régional en France à offrir une liaison directe avec la Chine », souligne Jean-Luc Chauvin, vice-président du conseil de surveillance de l’aéroport Marseille Provence et président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille-Provence.

