Matthieu Combat est le premier invité de la nouvelle saison de Data Room. Ancien nageur, il connaît bien le monde des piscines et de la natation. D’où son projet Pool On. Co-fondateur de la société, Matthieu Combat veut égayer les bassins avec sa technologie de projection d’images sous l’eau pour accompagner les coulées. Pool On transforme le fonds des piscines en écran géant !

Pour développer son service déjà installé dans une piscine publique à Sophia Antipolis, la feuille de route de Pool-On est riche de nombreuses étapes : ouverture aux piscines privées dans les salles de sports et les hôtels, puis en 2025, aux particuliers. Une phase d’internationalisation est également programmée.

La stratégie à l’expert et l’implantation à l’étranger, c’est justement la question que pose Matthieu Combat à notre expert, partenaire de Data Room. Sylvain Lavagna du cabinet Odycé Nexia, apporte ses conseils précieux pour éviter les pièges à un moment clé du développement de Pool-On.

Odycé Nexia, nouveau partenaire de Data Room, est un cabinet indépendant d’audit et d’expertise conseil de 75 professionnels. Il accompagne le développement de ses clients – du secteur marchand ou de l’économie sociale – en France et à l’international. Il est membre du 10e réseau mondial d’audit et de conseils, Nexia, présent dans 128 pays avec 400 bureaux. Sylvain Lavagna est associé, expert-comptable et commissaire aux comptes chez Odycé et Meditec (Marseille, Aubagne et Paris).

Sylvain Lavagna de cabinet Odycé Nexia, nouveau partenaire de Data Room et Matthieu Combat, co-fondateur de Pool On. Crédit Gomet’

