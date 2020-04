La pénurie de masques n’est plus une fatalité pour les entreprises en ces temps de coronavirus. C’est le message envoyé par Renaud Muselier jeudi 23 avril, qui annonce dans un communiqué que « les entreprises régionales peuvent désormais commander leurs masques sur la centrale d’achat de la Région Sud ».

Le président LR du conseil régional en profite pour rappeler que la Région « hier, mercredi 22 avril, a distribué les 5 millions de masques commandés [..] au personnel soignant, aux forces de l’ordre et aux communes de Provence-Alpes-Côte d’Azur ». Désormais, la collectivité de Renaud Muselier possède son propre canal de commande, accessible aux entreprises de la région.

« Nous avons pris la décision d’aider nos entreprises régionales en créant une véritable centrale d’achat via une cagnotte Leetchi » déclare-t-il, précisant que « à travers cette plateforme, chaque entreprise peut faire sa commande immédiatement, avec un minimum de 10 000 masques. La commande globale est déclenchée dès que l’on atteint 5 millions de masques ». Renaud Muselier caresse l’espoir que cette mesure permette « d’assurer le retour à la vie, de relancer l’économie de notre région, et d’affronter le déconfinement et ses étapes ». Les entreprises savent désormais où s’adresser pour s’approvisionner en masques, et protéger leurs salariés du coronavirus.

