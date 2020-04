La réponse territoriale pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus s’organise. Dans une vidéo publiée le 22 avril, Maryse Joissains annonce le lancement « dès demain d’un fonds d’1,8 million d’euros débloqué avec le Conseil régional et la Banque des territoires ». Une aide qui sera attribuée aux entreprises du Pays d’Aix sous la forme de « prêts à taux zéro, de 3000 à 10 000 euros ».

En ce qui concerne les commerces de proximité, la maire LR d’Aix entend « tenir tête aux géants du web », en proposant « une plateforme numérique qui recensera de façon géolocalisée l’ensemble des activités commerciales, de la santé, et des professions libérales de la ville », qui permettra aux commerçants de « générer, dans un second temps, une boutique en ligne ».

Par ailleurs, Maryse Joissains affirme que « la ville a commandé 300 000 masques grand public », qui « seront distribués à raison de deux par Aixois ». L’élue LR rappelle néanmoins qu’il « faudra continuer à observer les gestes barrière et la distanciation sociale » après le 11 mai. Enfin, la maire d’Aix a fait le point sur l’organisation des festivals. « Nous essayons de les reprogrammer en septembre et octobre » dit-elle, en confirmant que « le Smart et l’Iron Man devraient pouvoir se tenir ». En revanche, elle indique être « encore en attente pour le salon Côté Sud, le Cercle des économistes, le tournoi de tennis d’Arnaud Clément, mais aussi pour le Festival d’art lyrique ». Une incertitude qui pèse encore lourdement sur un secteur culturel, événementiel et sportif très sinistré par la crise du coronavirus.

Point sur la situation sanitaire à Aix. « Les structures hospitalière de la ville enregistrent un faible fléchissement » a indiqué Maryse Joissains. A ce jour, « 49 personnes sont actuellement hospitalisées à Aix-en-Provence, 15 sont en réanimation » déclare-t-elle, tandis que « depuis le début de la crise, 22 personnes sont décédées du coronavirus dans les hôpitaux [aixois] ».

