Les acteurs locaux et la municipalité ont su au fil des années transformer l’image de Miramas en ville du « sport et du développement durable ». Afin de poursuivre cet élan, la commune a mis en place une application mobile de parcours touristique baptisée « Sur les chemins de Miramas ». Doté de la géolocalisation, l’application guide le visiteur aux quatre coins de la ville et lui permet de découvrir des points d’intérêt ainsi que des bons plans situés sur le parcours ou aux abords (activités de loisirs, artisans, commerçants, événements, etc). Les commentaires audio et les vidéos font de cette visite touristique une expérience optimale.

Un jeu de piste et quatre parcours ludiques

Un premier parcours « Entre terre et pierre » dirige le visiteur au coeur du vieux village en empruntant des chemins parfois insoupçonnés du grand public. Le « Sentier d’interprétation » est dédié au parc de la Poudrerie et ses trésors naturels dont il regorge. Les plus sportifs pourront participer au « Défi de Saint-Suspi » au plan d’eau Saint-Suspi et profiteront d’un parcours sport-nature sous les conseils vidéo de deux coach sportifs.

Le domaine de Cabasse, situé au coeur du poumon vert de la ville, offrira également de belles promenades à travers un parcours pour découvrir la flore du lieu. Enfin, l’application permet d’arpenter les dédales du village médiéval et d’y déceler ses secrets de manière ludique grâce à son jeu de piste.

Liens utiles :



L’application, gratuite, est disponible en téléchargement sur les stores :

> Google Play (Android)

> App Store (iOS)



L’actualité de Miramas dans les archives de Gomet’