Avec 220 000 salariés, le nucléaire est le troisième secteur de l’industrie française. La filière nucléaire recrute chez les donneurs d’ordre et leurs sous-traitants (80% des emplois), pour la construction, la maintenance et la sécurité des centrales.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 8,5% de l’emploi de la filière en France avec notamment un centre de recherche international, Iter à St-Paul-Lez-Durance et la centrale du Tricastin au nord du Vaucluse. Le secteur qui compte dans la Métropole Aix-Marseille Provence des fleurons comme EDF avec sa filiale DIPDE ou Onet Technologies, estime les besoins en recrutement pour les dix prochaines années à 100 000 emplois en France avec une grande diversité de métiers et de niveaux de qualification (lire notre Hors-série Energie)

Tout au long de cette première semaine de février, France Travail (ex-Pôle emploi), l’Université des métiers du nucléaire et leurs partenaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur, EDF, l’OPCO2i, CapEnergies, le Campus Industrie du Futur, l’UIMM et Women In Nuclear (WIN) France, informent les demandeurs d’emploi et les étudiants sur les opportunités professionnelles de l’énergie nucléaire, amplifiées par les projets gouvernementaux de prolongation du parc et de construction de nouvelles installations.

Le nucléaire : toujours un déficit d’image

« Le nucléaire est encore trop souvent en déficit d’image auprès du grand public, des demandeurs d’emploi et des jeunes alors que ses métiers sont en évolution permanente, se numérisent et répondent à des normes strictes de sécurité. France Travail se mobilise pour répondre aux besoins de recrutement de la filière : sourcing de nouveaux candidats intéressés par une reconversion, sensibilisation des jeunes aux perspectives du secteur, formation… Le taux d’accès à l’emploi 6 mois après une formation est élevé : 64 % toutes formations confondues » explique Nicolas Conard, expert régional Industrie-énergies pour France Travail Provence-Alpes-Côte d’azur.

Une dizaine d’évènements sont prévus pour présenter les nombreux métiers de la filière, de l’ouvrier à l’ingénieur, ainsi que les opportunités de transfert de compétences dans les différents domaines de l’industrie énergétique. « Ils mettent en évidence les spécificités d’accès et les exigences liées à ce secteur, notamment les habilitations nucléaires et la mobilité géographique » souligne France Travail

D’Istres à Toulon, les évènements à ne pas manquer

Mardi 6 février à Saint-Paul Trois Châteaux (26). De 9h à 13h, (Place du 14 juille. Le Forum inter-régional Sud Nucléaire propose un espace formation découverte des métiers et un espace recrutement pour les personnes souhaitant s’orienter dans ces métiers et rencontrer les employeurs, pour des postes en contrat classique ou en alternance. Plus de 280 offres à pourvoir, parmi les métiers recherchés : ingénieurs, techniciens, opérateurs nucléaires et opérateurs de chantier, agents de maintenance, soudeurs, tuyauteurs, chargés d’affaires, chargés de projets, dessinateurs…

Mercredi 7 février à Aix-en-Provence. De 9h à 12h Agence France Travail Aix-Galice 38 bis, Route de Galice 13090 Aix-en-Provence Une matinée pour découvrir toutes les opportunités offertes par le secteur et faire tomber les a priori sur la diversité et la mixité des métiers. Au cours de cet atelier animé par WIN France des femmes travaillant dans le domaine de la prévention des risques et du contrôle non destructif viendront échanger sur leurs parcours de formation et de reconversion. Information et inscription sur : Mes évènements emploi Recruter autrement dans la filière nucléaire

Le 7 février à Istres. De 10h à 12h au CFAI Provence – Pôle formation UIMM Sud (8 Chemin de Capeau). L’Opco2I, CapEnergie et EDF convient les entreprises du secteur à une matinée de découverte et d’expérimentation des méthodes de recrutement innovantes développées par France Travail et adaptées aux métiers du nucléaire en coopération avec l’Université des métiers du nucléaire : la méthode de recrutement par simulation pour tester les habiletés des candidats, le recrutement immersif pour déceler les savoir-être professionnels ou encore la détection de potentiel pour faire connaitre le secteur et découvrir des candidats aux appétences confirmées. Evènement réservé aux employeurs uniquement sur invitation.

L’organisme de formation dans le nucléaire Trihom à Cruas en Ardèche est aussi présent à St-Paul-les-Durance (Crédit Gomet’/JFE)

Le 8 février à Saint-Paul Les Durance. De 13h à 17h (Orano 11 Rue René Pellat). Visite de l’organisme de formation Trihom permettant de se qualifier pour travailler et accéder aux installations nucléaires. Cette visite est suivie d’un échange avec les responsables pédagogiques pour la proposition de parcours de formation.

Le 9 février à Toulon. De 8h30 à 12h30, visite de l’école de sous-mariniers (Escale Ronarch’)