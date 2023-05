A l’occasion du déplacement du Ministre des Armées, Sébastien Lecornu, sur la base aérienne d’Istres, vendredi 28 avril ce dernier a fait plusieurs annonces pour cette base, pour le département des Bouches-du- Rhône et pour l’ensemble de la Région Sud. Le site d’Istres, la BA 125, est particulièrement conforté et son rôle futur renforcé. « Base centrale de l’Armée de l’air et de notre dispositif de défense. Son rôle déterminant se confirmera dans le projet de Loi de programmation militaire » a souligné Sébastien Lecornu.

Istres récolte un total de 692 millions d’euros d’investissements : 202 millions pour les infrastructures (terminal passager en 2026 et un bâtiment d’hébergement militaire en transit en 2025), 490 millions pour le capacitaire (matériel, équipements, appareils) avec notamment la conversion de 3 A330-200 et A330 MRTT (avion militaire de transport et de ravitaillement) permettant de disposer à l’horizon 2025 d’une flotte de 15 ravitailleurs. Ces investissements « s’ils sont votés dans la future loi de programmation militaire, permettront d’engendrer des changements considérables pour cette base aérienne 125 au cours des sept prochaines années » affirme le ministère de la Défense dans un communiqué.

Renaud Muselier, le président de la Région Sud s’est félicité des annonces ministérielles notamment « la réaffirmation de la priorité donnée à la maintenance en conditions opérationnelles des avions MRTT sur la base d’Istres, comme nous le demandions avec François Bernardini » (le maire de la commune, NDLR).

« Nous avons obtenu un effort historique et essentiel pour nos armées en Région Sud » Renaud Muselier

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dresse l’inventaire de la présence militaire dans le Sud avec plusieurs chiffres. C’est la « la 1ère région de France en nombre de soldats, avec ses 38 000 militaires sur le territoire régional, soit 16% des effectifs nationaux. L’armée de terre y compte 10 régiments, l’armée de l’air dispose de trois bases, et Toulon est la principale base navale française, 1er port militaire de Méditerranée. Elle compte aussi 14 écoles de formation sur l’ensemble du territoire, et représente 5,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuels liés aux activités de Défense. » Parmi les leaders du secteur, de nombreuses entreprises sont implantées dans la région à commencer par Airbus (Marignane), Thales (Cannes), Naval Group (Ollioules) ou encore Dassault Aviation (Istres).

831 millions d’euros d’investissements ont également été annoncés par le ministre pour les infrastructures dans les Bouches-du-Rhône dont 38 millions d’euros pour les opérations liées à la transition écologique et la protection de l’environnement ainsi que 3,9 milliards d’euros d’investissements pour les infrastructures de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le détail des opérations n’a pas été fourni. l’ensemble de ces crédits

En plus de ces annonces, la Région Sud précise avoir signé avec le Ministre « la plus ambitieuse convention de France entre le ministère des Armées et une Région, avec quatre priorités claires : les choix économiques et industriels pour accompagner les entreprises de la défense, l’expérimentation et l’innovation en matière d’économie duale (défense/civil), l’appui aux forces armées pour ce qui concerne l’insertion et l’accueil des familles de nos soldats, et enfin l’accompagnement dans la transition écologique des armées positionnées en Région Sud. » Une autre convention a été annoncée avec l’ensemble des collectivités locales volontaires pour développer les partenariats avec le ministère des Armées et l’accompagnement des militaires.

L’examen du projet de loi de programmation militaire (2024-2030) va débuter au Parlement ce mois de mai.

