Une fois de plus, la Fondation Carmignac nous enchante à Porquerolles dans sa si belle Villa, au milieu des pins et des vignes, à deux pas de la mer. Avec sa nouvelle exposition, Le Songe d’Ulysse, elle nous invite et nous autorise à nous perdre avec délices dans un labyrinthe poétique et initiatique.

Le parcours, tout en dédale, étonne et enchante. L’on s’y perd, retourne sur ses pas, et la découverte artistique est comme un voyage introspectif. Dans le labyrinthe, les oeuvres se cachent et se révèlent par surprise tandis que le visiteur, tel Ulysse, est mis à l’épreuve. Le Songe d’Ulysse présente près de 70 œuvres issues de la Collection Carmignac, de prêts internationaux mais aussi de productions.

Pénélope, à travers deux oeuvres de Martial Raysse, ouvre et referme le voyage. Entre les deux des œuvres de Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Cindy Sherman ou Egon Schiele mais aussi Jenny Holzer, Francesco Clemente, Willem de Kooning, Carol Rama, Louise Bourgeois, Camille Henrot, Rashid Johnson ou Gerhard Richter. L’installation monumentale de voiles de bateau imaginée par Jorge Peris ponctue l’espace et la créature d’Arcangelo Sassolino nous rappelle les dangers de l’Odyssée.









Les jardins qui entourent la Villa Carmignac, de plus en plus luxuriants, poursuivent l’odyssée, abritant de nouvelles oeuvres, tel que Bison d’Adrian Villar Rojas, Hundemensch d’Oliver Laric. L’occasion d’y retrouver également celles auxquelles nous sommes désormais attachés, comme la Couvée, de Nils Udo, Sea of Desire d’Ed Rusha ou Mother Nature d’Olaf Breuning.

Le bison d’Adrian Villar Rojas dans le domaine de la Villa Carmignac (Crédit Gomet’/BG)

Courrez-y ! Pour un moment hors du temps, nourrissant pour l’âme et le coeur.

> Villa Carmignac sur l’île de Porquerolles (navette bateau à la pointe de la presqu’île de Giens.

> Ouvert du 30 avril au 16 octobre 2022. Du mardi au dimanche (fermé le lundi) de 10h à 18h. Nocturnes les jeudis soirs du 30 juin au 1er septembre jusqu’à 21h. 15 € – tarif réduit 10 €.

