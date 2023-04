C’est le dernier week-end des vacances ! Profitez de ces quatre derniers jours pour vous rapprocher de la nature, danser, écouter de la bonne musique, acheter des vêtements en fripe…

[Nature] Les 48h de l’agriculture urbaine à Marseille

Les 48 heures de l’agriculture urbaine offrent une variété de programmes gratuits pour les familles : les événements incluent des visites de ferme, des ateliers de jardinage et de sol, des promenades sensibles dans le parc Borély, ainsi que des ateliers d’origamis pour enfants. L’événement offre également une opportunité de rencontrer les acteurs locaux de l’agriculture urbaine et de découvrir le métier d’apiculteur avec Jean-Charles Bureau. Les événements sont prévus pour les 29 et 30 avril 2023 dans différents endroits de la ville. Les réservations sont nécessaires pour certains événements.

Jeunes pousses (Crédit : 48h agriculture urbaine)

[Jeu] Le festival de cerfs-volants à Martigues

L’association Coup de Vent et la ville de Martigues organisent une fête traditionnelle internationale pour mettre en avant les pratiques et cultures des cerfs-volistes du monde entier. Cette manifestation familiale est axée sur le partage et offre des ateliers de confection de cerfs-volants pour les enfants et adolescents, ainsi que des démonstrations de cerfs-volants traditionnels, monofils et grosses structures. Les visiteurs pourront également profiter d’une balade en famille dans le jardin du vent, ainsi que d’un espace public pour s’essayer à la pratique du cerf-volant. Des lâchers de bonbons pour les enfants sont également prévus. Les ateliers ont lieu du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2023 sur l’esplanade du poste de secours et ne nécessitent pas d’inscription préalable.

Martigues tourisme

[Musique] Le Red Festival revient sur la place de Bonneveine

Ce vendredi soir, le Red Festival revient pour sa deuxième édition intitulée « Red Festival Spring Break Édition II ». La ville de Marseille s’attend à accueillir plus de 6 000 festivaliers pour cet événement qui mettra en avant une sélection d’artistes triés sur le volet, parmi lesquels NTO, Joachim Pastor, Popof, ainsi qu’un tremplin DJ prometteur. Le festival se tiendra sur la plage de Bonneveine, en face du Red Lion, à partir de 17 heures, pour une soirée qui s’annonce vibrante et festive.

Red Festival (Crédit : DR)

[Fête] Réouverture du rooftop des Terrasses du Port (R2)

Le R2 s’apprête à lancer sa nouvelle saison en grande pompe avec une série de soirées inoubliables. Les festivités débutent le jeudi 27 avril avec une soirée Dolce Vita suivie d’une soirée Chez Pablo le vendredi 28. Samedi 29, le club promet une soirée exceptionnelle avec Xscandale, tandis que le dimanche 30 sera marqué par le retour de la célèbre soirée Sunblock, mettant à l’honneur les classiques urbains. Ne manquez pas ces soirées au R2 !

Affiche (Crédit : DR)

[Shopping] Grande friperie ouverte à l’Hippodrome Marseille-Vivaux

Ce week-end, l’Hippodrome Marseille-Vivaux sera le lieu de vente d’une collaboration entre OHMYFRIP et Le Goût des plantes. Les visiteurs pourront y découvrir une impressionnante sélection de vêtements vintage, de seconde main et de pièces uniques allant des années 70 à nos jours, incluant des marques renommées. Ils auront également la possibilité de trouver des milliers de plantes à petits prix provenant directement des producteurs, avec 80 variétés différentes disponibles. Au total, environ 8000 cintres de fripes seront proposés.

Affiche (Crédit : page Facebook de l’événement)

[Sport] Top départ de l’Open d’Aix ce 1er mai

Depuis 2014, l’Open Aix Provence Crédit Agricole est un événement majeur de la ville d’Aix-en-Provence du 1 au 7 mai 2023. Pour sa dixième édition, le tournoi de tennis sur terre battue veut vous offrir une expérience unique au cœur de la Provence et accueillera 28 joueurs de simple et 16 équipes de double. Venez vivre cette expérience sportive inoubliable avec vos partenaires, clients ou collaborateurs.

Affiche de l’Open d’Aix Crédit Agricole

