La Ville de Marseille a alerté dès vendredi 29 avril sur des conditions de circulation « particulièrement difficiles qui sont à prévoir aux abords de l’Orange Vélodrome à l’occasion de la rencontre opposant l’Olympique de Marseille à l’Olympique lyonnais.



Le match vedette de la 35e journée de Ligue 1 doit avoir lieu à 20h45. L’afflux de spectateurs (près de 60 000 spectateurs attendus) va renforcer les difficultés de circulation dès aggravées par deux facteurs particuliers : l’absence de transports en commun en raison du 1er mai et travaux importants dans le secteur (extension du tramway).

Ville – Métropole : échanges amers

« D’importantes perturbations de circulation sont déjà constatées depuis quelques jours aux alentours du quartier du Rouet et du boulevard Rabatau. Les nombreux travaux d’aménagement engagés par la Métropole Aix-Marseille-Provence pour le prolongement de la ligne 3 de tramway, avec l’extension de la bretelle Schloesing et la mise en sens unique de plusieurs voies, sont notamment à l’origine de ces désagréments » observe la Ville qui regrette que « la Métropole Aix-Marseille-Provence, autorité organisatrice des mobilités sur le territoire, n’a prévu aucun dispositif exceptionnel de transports en commun pour cette journée de match à guichet fermé et de jour férié. »

Une accusation particulièrement peu appréciée par la Métropole qui a ironisé sur la position de la Ville. « Suite au communiqué diffusé par la ville de Marseille ce vendredi 29 avril sur l’absence traditionnelle de transports en commun le 1er Mai, la Métropole Aix-Marseille-Provence prend acte de la volonté du Maire, Benoît Payan, et des élus de sa majorité, de mettre un terme aux acquis sociaux des conducteurs de bus et traminots dont il s’agit du seul jour chômé de l’année. » Et de poursuivre : « Pour répondre aux attentes des élus de la municipalité, la Métropole propose donc d’engager, en leur nom, une demande de révision de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et des accords conclus avec le personnel de la RTM, afin d’annuler le repos du 1er Mai. »

Circulation à Marseille : les prestataires de mobilité partagée appelés à la rescousse

Selon la Métropole, un soir de match, la fréquentation du métro augmente de quelque 6 000 voyageurs pour une fréquentation quotidienne de 320 000 voyages en moyenne.

Il est recommandé aux supporters de privilégier, quand cela est possible, les déplacements à pied ainsi que les mobilités douces et d’étaler leur arrivée, afin d’accéder au stade dans les meilleures conditions. « La Ville de Marseille a alerté les prestataires de mobilité partagée, comme les trottinettes, vélos et véhicules électriques en libre accès, de cette situation exceptionnelle afin qu’ils assurent une bonne gestion de leur service pour les Marseillaises et les Marseillais. »

On attend ce soir un grand tifo d’ouverture si les supporteurs arrivent à l’heure (archives Gomet’)

