« Il est crucial de soutenir les solutions innovantes qui permettront de produire, distribuer et consommer l’énergie autrement » déclare le Crédit Agricole Alpes Provence à l’heure de lancer son nouvel appel à projets destiné aux jeunes pousses du territoire. Pour la première fois depuis quatre ans, la banque met en jeu trois fois 25 000 euros, pour récompenser trois start-up qui innovent « au service de la transition écologique. »

Un appel à projets qui colle à l’actualité, et aux valeurs de l’établissement bancaire qui se dit être « un acteur engagé des transitions économiques, environnementales et sociétales du territoire. »

Soutenir des startups régionales

Sont concernées par cet appel à projets, les start-up datant de moins de cinq ans, évoluant dans les départements des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes ou du Vaucluse. Les entreprises qui cochent tous les critères ont jusqu’au 31 mai 2023 pour envoyer via un formulaire, leurs « solutions fiables et durables » qui proposent une rupture dans l’un des trois domaines suivants : la production et la transformation, le stockage et la distribution, les usages et la décarbonation.

Neuf lauréats seront choisis pour présenter leurs projets face à un jury d’experts. Ils devront se rendre le 13 juin au Docks, à Marseille. Avec l’espoir, pour trois d’entres eux, de remporter 25000 euros. Un vrai coup de pouce donné par la filiale capitale et innovation du Crédit Agricole, pour faire bouger les choses.

Liens utiles



> Le lien pour postuler

> Les projets vainqueurs en 2022

> Les projets vainqueurs en 2021