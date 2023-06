Le bateau de Zambratija, en Croatie, résiste à l’épreuve du temps. Daté entre la fin du XIIe siècle av. J.-C. et la fin du Xe siècle av. J.-C., il est à ce jour le plus ancien bateau entièrement cousu main de Méditerranée. Son état de conservation est étonnamment bon, avec sept mètres de longueur remarquablement préservés sur les plus de 12 mètres qui le constituent.

Cette épave, l’un des rares témoins d’une tradition navale antique, sur les côtes croates d’Istrie et de Dalmatie, sera étudiée par une équipe franco-croate du Centre Camille Jullian (CNRS/AMU) à Aix-en-Provence (1), à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, et du Musée archéologique d’Istrie (Pula, Croatie). L’équipe plongera dans la baie de Zambratija 1, à partir du 2 juillet 2023 pour prélever les pièces du bateau. Chaque morceau sera alors déposé dans un support sur mesure. Une fois les pièces sorties de l’eau, les recherches s’intensifieront : les scientifiques reconstitueront notamment le bateau en 3D, ils essayeront également de dater plus précisément sa construction, d’identifier les fibres utilisées pour la couture et d’étudier les techniques employées pour le façonnage du bois.

Giulia Boetto, chercheuse du CNRS directrice du Centre Camille Jullian. © DR

Manipuler des vestiges de cette trempe est une affaire délicate, chaque étape du processus nécessite les plus grandes précautions pour préserver ce navire d’exception. Une fois les analyses terminées, l’épave et ses composants seront dessalés en Croatie, puis ils prendront la route de Grenoble en 2024, pour passer entre les mains de l’atelier de restauration Arc-Nucléart. Enfin, le bateau devrait être restauré pour l’exposer un jour au sein du futur musée dédié au patrimoine maritime naval d’Istrie, à Pula en Croatie.

Cette opération est réalisée dans le cadre de la mission de l’Europe et des affaires étrangères « Adriboats – Navires et navigation en Adriatique orientale dans l’Antiquité », dirigée par Giulia Boetto, chercheuse du CNRS directrice du Centre Camille Jullian.

(1) Laboratoire d’histoire et d’archéologie qui conduit des recherches archéologiques et d’histoire ancienne sur le pourtour de la Méditerranée et en Afrique du Nord, pour des périodes allant de la Protohistoire jusqu’à la fin de l’Antiquité. Cette Unité mixte de recherche (UMR7299) d’Aix-Marseille Université, du CNRS et du Ministère de la Culture est hébergée à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme à Aix-en-Provence.