Cet été, chacun peut se rendre facilement à la plage de son choix, sans voiture. Telle est la promesse de cette coopération entre la Métropole et la RTM qui ont augmenté la fréquence de passage de certaines lignes bus/RTM pour se diriger vers le littoral de Marseille et mis en place un dispositif spécial, « Le Bus des plages ».

Jusqu’au 28 août, la fréquence de passage de certaines lignes est augmentée l’après-midi pour se diriger vers le littoral sud de Marseille comprennent le bus 19 (toutes les 5 minutes), le bus 83 (toutes les 6 minutes), le bus 20 (toutes les 15 minutes), le bus 22 (toutes les 30 minutes) et le bus 35 (toutes les 12 minutes).

Le bus 83 régulièrement surchargé sur son parcours (crédit Gomet’).

Les six nouveaux bus des plages de la ligne 19B circuleront toutes les 4 minutes entre le rond-point du Prado et celui du David toute la journée jusqu’au 28 août. L’objectif est de soulager le bus 83 qui partant du Vieux-Port est très surpeuplé et favoriser les transports en commun. Le coût total de cette opération s’élève à 6,3 millions d’euros selon Catherine Pila, la présidente de la RTM.



Catherine Pila, présidente de la RTM, interviewée par Gomet’ le lundi 7 mai 2021 (crédit : JRG / Gomet’)

