Le député des Bouches-du-Rhône (12e circo) Jean-Marc Zulesi sera très à l’écoute des annonces d’Emmanuel Macron ces prochains jours, en particulier sur le volet transports. Le parlementaire, président de la commission du développement durable, vient de faire adopter à l’Assemblée sa proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains (SERM), un texte inspiré du discours du président de la République de novembre 2022 portant sur la création de RER dans 10 métropoles. Il espère que le président de la République s’exprimera en particulier sur la ligne Aix – Rognac. « Ce serait un vrai coup de booster pour le projet mais aussi pour ma proposition de loi dans son ensemble afin que les collectivités locales s’engagent dans la labellisation des services express régionaux métropolitains » déclare-t-il à Gomet’.

RER métropolitain : la ligne Aix-Rognac sur les rails

Mais aucune mention explicite n’a été faite à ces services express régionaux métropolitains sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur lors la présentation du volet mobilités du Contrat de plan Etat région s’inquiète le collectif Nosterpaca. Cette association, membre de France nature environnement appelle « à un sursaut des collectivités pour enfin décider de la mise en œuvre des RER tant attendus par les entreprises, leurs salariés, les citoyens pour l’accès à la formation, au travail, à la santé, à la culture, aux loisirs et aux relations humaines. Il faut passer du dire au faire. »

Clément Beaune et Renaud Muselier l’hôtel de Région (crédit : RL)

Plus généralement, la nouvelle visite présidentielle doit permettre selon Jean-Marc Zulezi de « remettre l’église au centre du village pour rappeler que tout ça c’est race à Emmanuel Macron : la rénovation des écoles et des logements, les transports. Si nous n’avons pas un président de la République qui arrive et met de l’argent alors les choses n’avancent pas. La mairie de Marseille a tendance à oublier de partager l’information…» tacle le député macroniste qui juge que le plan Marseille en grand se déroule au global « pas trop mal notamment dans son volet transport. »

