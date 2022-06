« C’est une catastrophe, toutes les trois heures une personne meurt en Méditerranée » alerte Sébastien Thiéry, coordinateur du projet « Navire Avenir. » Son projet vise à changer la donne. Le premier navire de sauvetage européen spécialement équipé d’un “hôpital” à bord doit prendre le large à l’horizon de 2024.

Un nouveau concept d’accueil et d’hospitalité

Depuis 2012 l’association Perou (Pôle d’exploration des ressources urbaines), dont Sébastien Thiéry est le cofondateur, met en œuvre des actions pour promouvoir l’hospitalité et la rendre visible dans le monde entier. A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2018, Perou engage une procédure auprès de l’Unesco afin que soit inscrit l’acte d’hospitalité à l’inventaire du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le navire acceuiellera environ 400 rescapés sur cinq étages. (crédits : Perou/VPLP)

Pour changer la mentalité face à l’accueil, l’association travaille particulièrement dans des lieux où l’hospitalité n’est pas au rendez-vous mais fortement demandée, comme dans les bidonvilles, des squats et camps des villes en France et ailleurs, ou en mer. Pour rendre la Méditerranée plus hospitalière, il faudrait mettre à disposition 10 navires pour le sauvetage et l’accueil des rescapés, c’est ce qu’écrit Sébastien Thiéry dans l’inscription pour l’Unesco. Plus précisément, des navires, qui sont adaptés à ces missions, ce qui n’est, selon Thiéry, actuellement pas le cas.

Je suis convaincu qu’à partir de ce navire, à partir de ce projet on peut tout repenser. Ce navire est un morceau d’une Europe accueillante Sébastien Thiéry

Navire Avenir : un catamaran de 219 pieds d’ici 2024

C’est avec le Centre Pompidou-Metz que la décision est prise en 2020 : le premier navire d’une flotte des dix catamarans sera effectivement construit. Sébastien Thiéry a ensuite contacté avec l’architecte naval Marc Van Peteghem et le designer Marc Ferrand, et SOS Méditerrannée pour comprendre les besoins d’un navire de sauvetage.

Aujourd’hui 500 personnes travaillent sur ce projet, des designers, des artistes, des juristes, des étudiants et des chercheurs d’une cinquantaine d’écoles européennes et sud-américaines pour concevoir et construire ce premier navire qui a comme objectif de sauver des vies en Méditerranée. Après deux années d’études, Perou et ses partenaires présentent désormais le résultat à Marseille : d’ici 2024 un catamaran, baptisé « Avenir », de 67 mètres de long sur 22,50 de large, doté de cinq ponts et en capacité d’accueillir à son bord environ 400 rescapés va prendre corps.

Plan du catamaran Avenir. Le chantier devrait commencer dans un an. ( crédits : Perou/VPLP)

L’Association Perou porte ce chantier naval et est soutenu par la Friche Transfert, le Centre Pompidou-Metz, Lafayette Anticipations, ICI-Centre chorégraphique de Montpellier, Coco Velten, la Plateforme Parallèle, le Mucem, l’Institut Français de Palerme, le Goethe Institut et le programme de soutien à la conception et la réalisation de projets artistiques « Mondes Nouveaux ». Elle travaille également avec des structures sociales et les hôpitaux de Marseille pour penser à la suite, une fois que le navire a accompli sa mission et les rescapés sont à terre.

20 millions d’euros pour Navire Avenir

« Nous n’avons pas encore de chiffres absolus concernant le financement et les coûts futurs. Nous sommes encore en train de chiffrer et tout calculer » dit Sébastien Thiéry, mais deux grands chiffres sont déjà sur la table : la conception du bateau devrait coûter environ 500 000 d’euros, ce qui implique également beaucoup de bénévolat. Pour la réalisation du navire, qui nécessite principalement de l’aluminium et de l’acier, deux matériaux actuellement très chers, Thiéry parle d’environ 20 millions d’euros, mais il y aurait encore de nombreuses décisions politiques et écologiques à prendre en compte, qui peuvent faire baisser ou augmenter le prix, par exemple le lieu de production des pièces détachées, explique-t-il.

En plus du mécénat, le financement se fait par un prêt bancaire : « Pour rembourser on saura louer ce bateau, notamment à des structures comme SOS Méditerranée, à 14 000 euros la journée ».

Sébastian Thiéry avec la maquette du navire sur le toit du Coco Velten. (crédit : Giorgia Grimaldi)

Présentation au Mucem dimanche, 26 juin

Le 26 juin 2022, Pérou organise une procession de Coco Velten pour présenter les plans et la maquette du navire jusqu’aux rivages du Mucem où, en 2024, il s’élancera vers la haute mer. Des porte-paroles et représentants des partenaires scientifiques et techniques du projet (SOS Méditerranée, Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, Pilotes Volontaires, les cuisiniers d’I.C.I – les Grandes Tables, l’Association des Usagers de la PADA, l’Association Hospitalité, Médiations, Migrations ainsi que le collectif Maraboutage et le maire de Palerme seront présents.

Sébastien Thiéry, coordinateur du projet, nous a dévoilé tous les détails du Navire Avenir, le premier bateau de sauvetage européen qui sera conçu à Marseille et prendra la mer en 2024. Vous en saurez bientôt plus sur Gomet ! @PEROUparis @PompidouMetz @SOSMedIntl @Mucem pic.twitter.com/FEsjbUSENc — Gomet’ (@Gometmedia) June 21, 2022

Liens utiles



> Le Projet Navire Avenir

> La présentation au Mucem

> L’actualité de SOS Méditerranée dans les archives de Gomet’