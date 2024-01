Belle pioche pour l’école marseillaise La Plateforme. Cédric O et Jean-Christophe Combe, deux anciens ministres, rejoignent la gouvernance de l’école co-fondée à Marseille par l’entrepreneur Cyril Zimmermann et le Cub Top 20.

Après l’annonce de sa nouvelle levée de fonds en fin d’année, La Plateforme renforce donc sa gouvernance avec un casting de choix. Cédric O, ancien secrétaire d’État chargé de la Transition numérique (2019-2022), membre du comité national de l’intelligence artificielle générative et investisseur dans Mistral.AI, l’un des leaders européens de l’intelligence artificielle, rejoint le comité stratégique de La Plateforme. « Il participera à la gouvernance de l’école du numérique et des nouvelles technologies aux côtés de Frojal Éducation, d’A Plus Finance en tant que société de gestion, du fonds InvESS’t Paca, d’un représentant des business angels et du management » précise La Plateforme mardi 16 janvier 2024.



Cédric O qui était présent au top de la tour La Marseillaise lors du lancement en 2019 de l’école, lorsqu’il était encore dans ses fonctions ministérielles, se réjouit de ce nouvel engagement : « Je remercie très chaleureusement l’équipe de La Plateforme de me donner la chance (…) d’apporter ma pierre à la réussite d’une aventure enthousiasmante et impressionnante. Le professionnalisme de l’école, son engagement d’ouvrir à tous les opportunités des métiers du numérique et son ambition de diffuser cette vision dans toutes les régions françaises, sont des combats essentiels pour faire réussir la France dans les années qui viennent. »

La Plateforme : un comité de mission présidé par Jean-Christophe Combe

Devenue société à mission en 2023, La Plateforme se dote d’un comité de mission que présidera Jean-Christophe Combe, ancien ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées (juillet 2022 – juillet 2023) et ancien directeur général de la Croix-Rouge Française. Le comité de mission accompagnera l’école dans ses objectifs de développement de l’employabilité et de l’insertion professionnelle de tous les publics dans les métiers du numérique. Jean Christophe Combe cité dans le communiqué de La PLateforme souligne que le comité de mission « accompagnera l’école dans le développement de son impact social et environnemental positif, pour en faire un projet exemplaire. »

Liens utiles :

L’école La Plateforme fait entrer CMA CGM et Frojal à son capital et lève en crowdfunding

Toute l’actualité de La Plateforme dans les archives de Gomet’