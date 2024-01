Jacques de Chateauvieux, président de l’EMD Business School, établissement d’enseignement supérieur technique privé associatif basé à Marseille, a annoncé Lundi 8 janvier, la nomination de Samir Ayoub en tant que nouveau directeur général de l’école. Il prendra ses fonctions le 18 mars prochain, en remplacement de Jean-Pascal Megret-Renner.

Samir Ayoub, crédit Samir Ayoub

Samir Ayoub, 42 ans, de double nationalité franco-libanaise, diplômé de l’université Saint-Joseph de Beyrouth puis de l’université Paris II Assas, docteur en sciences de gestion option finance, auteur d’articles scientifiques économiques publiés et enseignant en France et en Europe, dirigeait jusqu’à présent le campus d’Aix-en-Provence de l’Essca (Ecole supérieure de commerce d’Angers, ayant essaimé en France et à l’international). Il y avait été recruté en 2007 comme professeur de finance, et durant 17 ans, a contribué à l’obtention par l’ESSCA des accréditations internationales AACSB, EQUIS (European Quality Improvement System) et AMBA, de la certification EESPIG (Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général), et de l’extension du grade de master aux nouveaux campus de l’ESSCA ouverts en 2016 à Bordeaux, Lyon et Aix. Il a développé l’offre de formation et les effectifs du campus aixois, passés de 100 à 600 étudiants.

Aujourd’hui, Samir Ayoub a décidé de relever le défi d’un nouveau projet pour l’EMD : devenir un EESPIG en convention avec l’Aix Marseille Université et développer l’offre de formation académique et professionnalisante, en faisant rayonner les spécificités de l’esprit, des valeurs et des réalisations acquises de l’EMD : « Association loi 1901 à but non lucratif, l’EMD est administrée par des chefs d’entreprises. Son but est de former de futurs managers en englobant l’enseignement dans une vision éthique de l’homme et de son engagement. Notre pédagogie s’inscrit dans la devise : manager, c’est servir. »

Le toit-terrasse de l’EMD, Marseille 3e, rue Joseph Biaggi, située entre la Gare Saint Charles et la Porte d’Aix, source site emd.fr

