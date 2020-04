Share on Facebook

Aix-Marseille Université occupe désormais la 20e place sur le podium des 766 meilleures universités au monde, selon le classement international Times Higher Education University. L’Université gagne ainsi 23 places par rapport à 2019. Ce classement classe les universités en fonction de 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies et a pour but de mesurer l’impact des universités sur la société. Bonus : au niveau français, Aix Marseille Université se classe désormais en 1ère position, avec 80 000 étudiants et 120 structures de recherche.

« Cette consécration montre que l’Université a mené une politique responsable, surtout en matière de développement durable et de responsabilité sociétale des entreprises », se réjouit Eric Berton, le président d’Aix-Marseille Université. A titre d’exemple, Eric Berton cite l’aide apportée aux étudiants pendant la période du confinement, notamment au travers de la distribution de repas chaque semaine et la lutte contre la fracture numérique, mais aussi la promotion de l’égalité homme-femme. « En matière d’égalité homme-femme, AMU se distingue des autres universités par son approche scientifique », explique le président, avant de préciser : « avant chaque recrutement, le jury de recrutement suit une formation pour reconnaître d’éventuels biais culturels qui pourraient conduire à de la discrimination, et les éradiquer ».

Progresser pour faire d’AMU un lieu de vie à part entière

Sur le long terme, l’objectif de l’université est de progresser sur le plan de la santé et du bien-être, pour faire d’AMU « non pas un lieu de travail, mais un lieu de vie », selon les souhaits de son président. Pour cela, l’accent est mis sur l’amélioration de la qualité de vie non seulement des étudiants mais aussi du personnel d’AMU. L’université planche notamment sur le développement d’une offre de restauration éco-responsable pour aider les étudiants à mieux se nourrir.

Un travail sur le climat a également été engagé avec la création d’un Conseil pour le climat en janvier dernier, afin de réfléchir au développement durable. Si la concrétisation de ce conseil a été retardée par la crise due au covid-19, Eric Berton assure que les équipes de scientifiques ont d’ores et déjà été recrutées.

